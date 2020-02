(Görüntülü Haber) Bakan Yardımcısı Ersoy: Tarih olmuş acıların bir daha yaşanmaması için mücadelemiz sürüyor

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Bitlis\'in güzel günler yaşadığını, bir daha tarih olmuş, mazi olmuş acılı günlerin hiç bir şekilde yaşanmaması için kararlı duruşun süreceğini söyledi. Ersoy, \"Bir daha milletimizin coğrafyasının acılarla, gözyaşlarıyla karşı karşıya kalmaması, milletimizin günlük hayatına eline silah alan birilerinin hiç bir şekilde musallat olmaması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz\" dedi.



Kayyum belediyelerin yaptığı çalışmaları yerinde görmek ve çeşitli açılışlara katılmak üzere kente gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Muş Havaalanı’nda, Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu ve Ak Parti İl Başkanı Nesrullah Tanglay tarafından karşılandı. Ersoy, ilk olarak karayoluyla Bitlis’in Güroymak ilçesine geçti. Güroymak Kaymakamlığı\'nı ziyaret eden Ersoy, Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu’ndan brifing aldıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Ersoy, bir daha bu coğrafyanın gözyaşlarıyla karşı karşıya kalmaması için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Ersoy, \"Hepinizin çok yakından takip ettiği gibi hem ülke içinde hem de sınırlarımızın dışında teröre karşı topyekün milli bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelemizi her geçen gün milletimizin ve güvenlik güçlerimizin kararlı duruşuyla başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimizin dirayetli idaresiyle çok başarılı bir şekilde götürüyoruz. Bir daha milletimizin coğrafyasının acılarla, gözyaşlarıyla karşı karşıya kalmaması, milletimizin günlük hayatına eline silah alan birilerinin hiç bir şekilde musallat olmaması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Yaptığımız mücadelenin en önemli araçlarından bir tanesi de terörle içli dışlı olmuş milletin evlatlarının kanını akıtmaktan, kalleş yöntemlerle bunları üzmekten başka hiç bir derdi, tasası olmayan teröristlere yardım ve yataklıkta işbirliği yapmakta olan vicdan tanımayan belediyelerimize kayyum atamaktı\" dedi.



Ziyaret ettikleri hiç bir kayyum belediyenin kendilerini yanıltmadığını ve çok güzel hizmetlerle karşı karşıya kaldıklarını belirten Ersoy, \"Milletimizin kendilerine teslim ettiği emanete layıkıyla sahip çıktıklarını gördük. Bunun Güroymak\'ta da Bitlis\'imizin diğer ilçelerinde de böyle olacağından zaten hiç bir tereddütümüz yok. Huzur ortamı olduğunda, barış ortamı olduğunda, güvenliğimiz yerinde olduğunda ve yöneticilerimizin niyetlerinin halis olduğunu gördüğümüzde her işin üstesinden gelebileceğimizi de görmüş oluyoruz. Bitlis gördüğümüz kadarıyla en güzel günlerini yaşıyor. İnşallah bugünlerin daha iyiye gitmesi ve bir daha tarih olmuş, mazi olmuş acılı günlerin hiç bir şekilde yaşanmaması için kararlı duruşumuzu sonuna kadar devam edeceğiz. Bu ülkenin meşru silahlı güçleri dışında güvenlik görevlileri dışında hiç kimsenin bu millete baskıda bulunmasını, zorbalık yapmasını bundan sonrada asla izin vermeyeceğiz\" diye konuştu.



\'TÜRKİYE, İÇİNDE BULUNDUĞU COĞRAFYANIN EN GÜÇLÜ VE EN KUDRETLİ ÜLKESİ\'



Kayyum belediye tarafından yapılan semt sahalarının açılışına da katılan Bakan Yardımcısı Ersoy, bölgeyi gözyaşının olmadığı, huzurun hakim olduğu, çocukların taş atmak yerine spor yapabildiği bir coğrafya haline getireceklerini söyledi. Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyanın en güçlü ve en kudretli ülkesi olduğunu anlatan Ersoy, şöyle konuştu:



\"Son yıllarda bölgemizde yaşanan hadiselerden hedefin ne olduğunu amacın ne olduğunu çok iyi gördük. FETÖ\'nün 15 Temmuz\'da başarısız olan itleri kandile kaçtıysa artık Türkiye üzerinden oynanan oyunları hepimiz görmeliyiz. Bu işin ne FETÖ\'sü, ne PKK\'sı, ne DEAŞ\'ı, ne YPG\'si hiç biri birbirinden ayrı değil. Hepsinin bir tek amacı var. Çünkü hepsinin bir tek patronu var. Patronları belli. Bugün Suriye’yi, Irak\'ı, Libya\'yı bu hale getiren Filistinli çocukları her gün İsrail askerlerinin postalları altında ezdirenler kimlerse bunların patronları da onlar. Bu ülkeyi Suriye\'leştirmelerine bizi emperyal güçlerin altında ezdirmelerine asla izin vermeyeceğiz. Biz artık uyandık. Biz artık Hakkari\'den Edirne\'ye bu kutsal topraklarda bu ortak vatanımızda kardeşçe barış içinde yaşayacağız ve önümüze bakacağız. Bu coğrafyada bizden başka devlet bırakmadılar. Bizden başka vatan olan bir millette bırakmadılar. Artık hepimiz uyanacağız. Kimseyi bu toprakların gerçek sahibini öksüz bırakmasına gözü yaşlı bırakmasına ve vatansız bırakmasına asla ve asla izin vermeyeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada bu güçlerin oyunlarına gelen, bu güçlerin fitnelerine kalan hiç bir güce izin vermeyeceğiz, fırsat vermeyeceğiz. Biz sadece evlatlarımızın gülmesini istiyoruz. Biz çocuklarımızın sadece geleceğe umutla bakabilmesini istiyoruz. Biz yarınların güzel, mutlu ve güçlü Türkiye’sini hayal etmelerini istiyoruz. Biz onların annelerin eteklerine sarılıp yardım bekleyen çocuklar olmasını istemiyoruz. Biz onların bugün ülkemizde misafir etmek zorunda kaldığımız, kalacak yurtları vatanları olmadığı için sığınacak yer arayan bir milyona yakın Suriyeli çocuğun düştüğü acı durumlara düşmesini istemiyoruz. Onların o hale gelmesi için gayret sarf eden onların o hale gelmesi için bizim tatlı aşımıza zehir katan hiç kimseye fırsat vermeden yolumuza devam edeceğiz.\"



Bakan Yardımcısı Ersoy daha sonra Mutki ilçesine geçerek, Merkez Cami\'nin açılışını yaptı. Açılış sonrasında Mutki Kaymakamlığı\'na geçen Ersoy, Mutki Kaymakamı Mehmet Kılıç’tan Mutki ile ilgili brifing aldıktan sonra ilçeden ayrıldı. Buradan Bitlis Valiliği makamına geçerek, Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu’ndan brifing alan Ersoy, daha sonra polisevine geçti.