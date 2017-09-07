(Görüntülü Haber) Bakan Tüfenkci ve Yılmaz Sivas'ta

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 4 Eylül Sivas Kongresi Kültür ve Sanat 98\'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Sivas\'ın Değerleri Tanıtım programına katılmak üzere Sivas\'a geldi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 4 Eylül Sivas Kongresi Kültür ve Sanat 98\'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında havayolu ile Sivas\'a geldi. Bakan Yılmaz ve Tüfenkci\'yi Sivas Nuri Demirağ Hava Limanı\'nda Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın ve diğer protokol üyeleri karşıladı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gümrük, Ticaret ve Sanayi Bakanı Bülent Tüfenkci, Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesini ziyaret etti. Yılmaz ve Tüfenkci Sivas temasları kapsamında ilk olarak Sivas Valisi Davut Gül\'ü makamında ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Tüfenkci, ziyarette yaptığı konuşmada, \"Baktığımız zaman tarihte de, gelecekte de Sivas Türkiye\'nin omurga illerinden birisidir. Ekonomisi, ticaret, tarım ve üretimiyle Sivas bölgemizin müstesna illerinden birisi ve Sivas, gelişmeye açık olan illerden de birisidir. Ekonomik anlamda üretimini tamamladığı takdirde gerçekten bölgenin yıldızlarından birisi olacaktır. Ekonomide altyapı çok önemli. Bu anlamıyla ulaşımın kesiştiği douyu batıya kuzeyi güneye bağlayan kavşak bir noktada Sivas ayrıca buradaki hızlı trenle beraber ulaşım demiryolu ve havayoluyla birlikte Sivas inşallah 10 yıl içinde çok farklı noktalarda olacağına canı gönülden inanıyorum. 4 Eylül kutlamaları kapsamında Sivas\'ın değerleri fuarının açılışı için birlikteyiz. Tabii Sivas birçok değeri içinde barındıran ozanları, sanatçıları, sporcuları ve fikir adamlarıyla çok farklı bir noktadadır. Sivas; Türkiye\'ye birçok değeride üzerine koyacaktır.\" Bakan Yılmaz ise, bu tür etkinliklerin bir araya gelme, kardeşliği, birliği beraberliği artırmak adına çok önemli olduğunu belirterek Bakan Tüfenkci\'ye etkinlikler kapsamında Sivas\'a gelmesinden dolayı teşekkür etti. Bakan Yılmaz ve Tüfenkci ardından Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın\'ı makamında ziyaret etti.