(Görüntülü Haber) Bakan Tüfenkci 'Türkiye ihracat haftası'nda konuştu

Gülseli KENARLI -Güven USTA / İSTANBUL (DHA) - GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen \'Türkiye İhracat Haftası\' programına katıldı. Programın sabah oturumunda bir konuşma yapan Bakan Tüfenkci, salonda bulunan ihracatçılara hitaben, \"Bugün iki müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle belli bir oranı yakalamış ihracatçı firmalarımıza bir bölge müdür yardımcımızı veya gümrük müdür yardımcımızı görevlendireceğiz, telefonunu vereceğiz. Sadece sorunlarını çözme noktasında adeta görevlendireceğiz. Gümrük Bakanlığı\'nda gümrükle ilgili hangi sorunu varsa, o firmanın başvuracağı telefon ve e-mail adresleri o firmada olacak. Başka kimseyi aramasına gerek yok. Oradaki bölge müdür yardımcımızı arayıp bütün işlemleriyle ilgili bilgilendirme, takip, varsa bir sıkıntı o sıkıntıyı çözme noktasında görevlendireceğiz. Böylelikle hem belirli bir ihracat rakamını yakalayan firmaları ödüllendirmiş olacağız. Ama aynı zamanda da bir de özendirmiş olacağım. Diğer müjdemiz ise \'Gümrüklü Sahalardaki Eşya Takip ve Analitik Performans Ölçme Sistemi\'ni yani kısa adıyla GETAP\'ı hayata geçireceğiz. Çok kısa zamanda inşallah önümüzdeki hafta… Bu şu demek; sizler ithal ettiğiniz eşyanın gümrüklerde nerede hangi aşamada, eşyanızın hangi işleminin yapıldığı, hangi işlemlerin henüz yapılmadığını, kaç dakika sürdüğünü görebileceksiniz. Yani sizler bizleri bir anlamda gözetleyeceksiniz, denetleyeceksiniz\" dedi. \"ÖNEMLİ BİR BAŞARIYI YAKALAMIŞ OLDUK\" Bakan Tüfenkci, Ekim ayı dış ticaret verilerine de değinerek, \"Ekim ayı ihracat rakamımız, 13 milyar 943 milyon olarak gerçekleşmiştir. İthalatımız da 21 milyar 304 milyon gerçekleşti. Baktığımız zaman ekim ayında gerçekten önemli bir başarıyı da yakalamış olduk. Tabi buna külçe altında dahil\" şeklinde konuştu.