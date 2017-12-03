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Politika

(Görüntülü Haber) Bakan Tüfenkci: Terör örgütleriyle mücadele ederken ekonomimizi büyütmeye çalışıyoruz

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ortadoğu’da oynanan oyunları gördüklerini belirterek, "Türkiye, bir yandan DEAŞ, PKK, FETÖ gibi sıraladığımız terör örgütleriyle mücadele ederken, bir yandan da ekonomisini büyü

03 Aralık 2017 19:29

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ortadoğu’da oynanan oyunları gördüklerini belirterek, \"Türkiye, bir yandan DEAŞ, PKK, FETÖ gibi sıraladığımız terör örgütleriyle mücadele ederken, bir yandan da ekonomisini büyütmeye çalışan insanımıza iş, aş, ekmek, temin etme noktasında çalışıyoruz\" dedi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis\'te ilk olarak Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan’ı makamında ziyaret etti. AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ile Reşit Polat\'ın da eşlik ettiği ziyarette Vali Tekinarslan, Bakan Tüfenkci\'ye kente ilişkin bilgiler vererek, ziyaretin anısına yemeni ve zeytinyağı hediye etti. Bakan Bülent Tüfenkci ve beraberindekiler, daha sonra Kilis Ticaret ve Sanayi Odası’nda iş adamlarıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Burada iş adamlarına hitap eden Tüfenkci, bölgede bir kırılma yaşandığını dile getirerek, \"Ortadoğu’da oynanan oyunları görüyoruz. Türkiye, bir yandan DEAŞ, PKK, FETÖ gibi sıraladığımız terör örgütleriyle mücadele ederken, bir yandan da ekonomisini büyütmeye çalışan insanımıza iş, aş, ekmek, temin etme noktasında çalışıyoruz\" diye konuştu. CHP\'nin gündeme getirdiği iddiaları da eleştiren Bakan Tüfenkci, şunları söyledi: \"Bugünlerde yalanla dolanla iftirayla kumpaslarla esasında yine millete bir fatura ödettirme noktasında birileri, gayet gösteriyor. Cumhurbaşkanı\'mızın da her daima söylediği gibi \'Yalancının mumu yatsıya kadar yanar\'. \'Belgeleri, göster\' dediğinde \'Vergi cennetlerine para kaçıran, kaçırdı\' diyenler, tek belge ispat edemediler. Ondan sonra yurt içi para transferlerini, şirket satılmasını veya ticari noktadaki birtakım para transferlerini yurt dışına para transfer etmiş gibi ifade etmeye çalışıyor. Bu sefer de ondan çark ediyor. \'Çamur at, izi kalsın\' siyasetiyle Türkiye’nin yönetilemeyeceğini her daim muhalefette kalarak, millet onlara esasında öğretmiştir.\" Bakan Tüfenkci, ayrıca Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı\'nın kapatılmasının söz konusu olmadığını ve Çobanbey Sınır Kapısı\'nın açılması için çalıştıklarını belirtti.

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