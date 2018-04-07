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Politika

(Görüntülü Haber) Bakan Tüfenkci: Muhalefet iş üretemeyince laf üretmeye çalışıyor

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, muhalefetin iş üretemeyince laf üretmeye çalıştığını belirterek, "O lafı da üretirken Kılıçdaroğlu ağzına gözüne bulaştırıyor" dedi

07 Nisan 2018 19:53

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, muhalefetin iş üretemeyince laf üretmeye çalıştığını belirterek, \"O lafı da üretirken Kılıçdaroğlu ağzına gözüne bulaştırıyor\" dedi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya\'da Kongre ve Kültür Merkezi\'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantıya; Bakan Tüfenkci\'nin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Başkanı Hakan Kahtalı ve partililer katıldı. Bakan Tüfenkci, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın çağrısıyla Hatay\'da sınır karakolunu ziyaret eden sanatçıları eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na tepki gösterdi. Tüfenkci, şunları söyledi: \"Muhalefet iş üretemeyince laf üretmeye çalışıyor. O lafı da üretirken Kılıçdaroğlu ağzına gözüne bulaştırıyor. Çıkmış meydanlara, gurup toplantısında diyor ki \'Siz sanatçımı sızınız? Siz şu muşunuz, bu musunuz?\' deyip milletiyle devletiyle barışık olan sanatçılara laf söylemeye kalkışıyor. Niye? O sanatçılar niçin sınır karakoluna gidip askere moral vermiş? Niçin Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'la beraber o sınırlara gitmiş? Bir de ötekileştirmeyle suçluyor o sanatçıları. Esas ötekileştiren, esas ayrımcı politikaları dillendiren, ayrımcılarla, bölücülerle bir arada politika üretmeye çalışan Kılıçdaroğlu\'nun ta kendisi. O sanatçılar Cumhurbaşkanı başkomutanla Afrin operasyonuna destek vermek için o sınıra giderken kendinin genel başkan yardımcısı bölücülerle konuşmak üzere cezaevine gidiyor. Birileri destek için milletinin, ordunun yanında duruyor. Birilerinin de kimin yanında durduğunu milletimizin takdirine sunuyorum.\" \"Hiç kimsenin şüphesi olmasın Afrin operasyonu siyasetin başarısıdır\" diye konuşmasını sürdüren Bakan Bülent Tüfenkci, şöyle dedi: \"Kim ne derse desin. Onun içinde olan birisi olarak söylüyorum; istisnasız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın başarısıdır. Onun liderliğinde, onun başkomutanlığında ordu vaziyet alarak sınırlarımızda terör koridoru oluşturmadı. Bundan sonra da oluşturmayacak. Kim ne operasyon yaparsa yapsın, kimin adına kimin maşası o operasyona katkı verirse versin, karşısında Türk milletini bulur, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ı bulur. Biz Afrin\'e toprak için gitmedik. Biz Afrin\'e birilerinin toprağı verimlidir diye gitmedik. Biz Afrin\'e terörü bitirmek adına gittik. Ülkemizin sınırlarını koruma adına gittik. Ey Kılıçdaroğlu bu ülkenin sınırları bu ülkenin namusu değil mi? Bu sanatçılar o sınıra gitmişse senin namus anlayışın nedir? Onu bize açıklayabilir misin? Kalkmış bir de sanatçılara, Cumhurbaşkanımıza, Başkomutanımıza laf ediyor, niye kamuflaj elbisesi giymiş diye. Haberi yok herhalde Anayasa\'da yazılanlardan. Bu ülkenin başkomutanının kim olduğundan haberi yok ya da var da zoruna gidiyor. Zorunuza da gitse, çatlasanız da, patlasanız da bu millet 2019\'da da Cumhurbaşkanımızı başkan yapacak. \'Cumhur İttifakı\'nı küçümseyenler, \'Cumhur İttifakı\'na \'kirli ittifak\' diyenler bugün ittifak arayışlarıyla nerelerde, kimlerle görüştüğünü biz çok iyi biliyoruz. Esas kirli ittifakları, çamur ittifaklarını kimler yaptığını bu millet çok çok iyi biliyor. Göreceksiniz, nasıl 2015 seçimlerinde o ittifakları yaptı biz salladık dedilerse sonra millet nasıl salladıysa 2019\'da da sizler onları öyle sallayacaksınız. Dut döker gibi dökeceksiniz sandıklarda.\"

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