(Görüntülü Haber) Bakan Tüfenkci, Malatya'da kolektör hattının temelini attı (4)

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AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE MALZEME DAĞITTI Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 86 amatör spor kulübüne malzeme yardımı törenine katıldı

12 Ocak 2018 21:29

AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE MALZEME DAĞITTI Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 86 amatör spor kulübüne malzeme yardımı törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Tüfenkci, hükümet olarak spora ve spor ahlakına büyük önem verdiklerini kaydederek, \"Amatör spor yöneticiliği bir sevda işi. Eğer gönlünüzde bu sevda yoksa ricayla, minnetle veya hatırla yapılacak bir iş değil. Onun için bütün yönetici kardeşlerime ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Biz gençlerimizin özellikle sporla uğraşmalarını, spor ahlak ve disiplinini almalarına büyük önem veriyoruz. Bu anlamıyla özellikle yapılan son değişikliklerle yerel yönetimlerimize yasal anlamda bu yardımların yapılmasının önünü açtık\" dedi. Konuşmalardan sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 86 amatör kulüp sporcuları için hazırlanan yaklaşık 300 bin lira değerindeki malzeme, kulüp yöneticilerine teslim edildi. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından da Bakan Tüfenkci\'ye tablo hediye edildi.

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