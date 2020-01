(Görüntülü Haber) Bakan Tüfenkci: Hem terörle mücadele ediyoruz hem de Türkiye'yi büyütüyoruz

MALATYA, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye\'nin bir yandan terör örgütleri ve şer güçleri ile mücadele ederken diğer yandan ülkeyi büyütüp, uluslararası düzeyde refah seviyesini artırmaya çalıştıklarını söyledi.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Malatya\'da yapımı tamamlanan özel bir fen lisenin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Tüfenkci, Türkiye\'nin büyüdüğünü ve geliştiğini söyledi. Terörle mücadeleyi kararlı şekilde yürüttüklerini ancak ülkenin kalkınması için de çabaladıklarını anlatan Bakan Tüfenkci, şöyle dedi:



“Ülkemiz gerçekten büyüyor, gelişiyor. Baktığınız zaman ülkemiz üzerinde ciddi anlamda operasyon yapmaya çalışan ve bir anlamda bizleri birbirimize düşürmeye çalışan şer güçlerin varlığına rağmen, bizler bir yandan terör örgütleri ile mücadele ederken, bir yandan terör örgütlerinin arkasındakilerle mücadele ederken bir yandan da ülkemizi büyütmeye, kalkındırmaya ve uluslararası düzeyde refah seviyesini artırmaya çalışıyoruz.\"



Türkiye\'de en önemli kaynağın insan kaynağı olduğunu ve nitelikli insan gücü için eğitimin ihmal edilemeyeceğini dile getiren Bakan Tüfenkci şöyle dedi:



\"Biz Türkiye’yi büyütürken, en önemli kaynağımız insan kaynağıdır. Ekim ayı itibariyle Türkiye ihracatta tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı. Ekim ayında yüzde 15’lerde ihracatımız arttı. Büyüme oranlarına baktığımızda 2017’nin ilk çeyreğinde 5,2, ikinci çeyreğinde 5.1. İnşallah üçüncü çeyrekte de daha iyi bir büyümeyi yakalayacağız. Biz bir yandan üretimimizi arttırmaya çalışıyoruz, üretirken de nitelikli insan gücüne ihtiyacımız olduğunuzu görüyoruz. Eğitim kalkınmanın yanı sıra ülkenin gelişmesi noktasında da çok önemli. Eğitimi, modern şartların getirdiği şekilde öğrencilerimizi yetiştirirken, müfredatımızı ona göre oluştururken ama en önemlisi, öğrencilerimizin değerleri ile barışık bir şekilde yetişmesi noktasında her bir öğretmenimizin, her bir velimizin bizlerinde üzerinde ciddi anlamda bir sorumluluk var. Çünkü biz uluslararası düzeyde diğer ülkeler ile yarışırken esasında almış olduğumuz güç kendi medeniyetimizden aldığımız güçtür. “



Mesleki eğitimde kendini yetiştirmiş tekniker ve ara eleman noktasında iş gücü piyasasının ciddi açığı bulunduğuna dikkat çeken Tüfenkci, \"Bir yandan işsiz gençlerimizin arttığını görüyoruz. Bir yandan da sanayileşen kentlerimizin ara eleman ihtiyacını görüyoruz. Gittiğimiz her sanayi bölgesinde \'eleman bulamıyoruz\' diye dert yanan işverenleri görüyoruz. Dolayısıyla bizim eşleştirme programımız ortaya çıkıyor. İşte bu eşleştirme problemlerimizi giderebilme için bizim ortaokuldan itibaren belki de ilkokuldan itibaren yönlendirmeli eğitime girmemiz lazım\" şeklinde konuştu.



Bakan Tüfenkci ve beraberindekiler konuşmaların ardından açılık kurdelesini kestikleri lisede incelemelerde bulundu.