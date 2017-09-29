(Görüntülü Haber) Bakan Tüfenkci: Farklı bir Hatay göreceğiz (3)

CİLVEGÖZÜ\'NDE İNCELEME YAPTI



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı\'nda incelemelerde bulundu. Hatay Valisi Erdal Ata ve milletvekillerinin eşlik ettiği Tüfenkci, burada yaptığı açıklamada, Cilvegözü\'nün Türkiye ve Hatay\'a ekonomik katkısını düşünerek hareket etmek için inceleme yaptığı ve bu konuda bir rapor hazırlayacağını söyledi. Tüfenkci, \"Suriye\'ye açılan sınır kapılarımızdan Cilvegözü ve Yayladağı sınır kapılarının işlerliliğini ve neler yapılabileceğini yerinde görmek istedim. Burada Suriye\'deki gelişmelere paralel olarak gümrük hizmetlerini yavaşlatmıştık. Bazı kalemlerde de güvenlik nedeniyle durdurmuştuk. Yeniden bir değerlendirme imkanı bulduk. Bu değerlendirme neticesini Ankara\'ya gittiğimizde bakan arkadaşlarımız ve Başbakanımızla paylaşıp neler yapılabilir, nasıl adımlar atabiliriz buna karar vereceğiz. Cilvegözü\'nün Türkiye\'nin ihracatındaki rolü, Hatay\'ın ve bölgenin ekonomisindeki rolünü de düşündüğümüzde, burada birkaç adımın atılması gerektiğini görüyoruz. İnşallah o adımları da atacağız\" dedi.



\'SURİYELİ İŞADAMLARININ İNİSİYATİF ALMALARI BİZİ CESARETLENDİRDİ\'



Yabancı bir gazetecinin Suriye\'deki çatışmasızlık bölgesi ile ilgili sorusuna ise Bakan Tüfenkci, \"Yasaklanan geçişleri biraz daha açmak istiyoruz. Kısıtlamaların kaldırılması yönünde bir talep var. Bu sadece bizim karar vereceğimiz bir konu değil. Dışişleri ve güvenlik güçlerimizle yapacağımız değerlendirme sonucu verilecek bir karardır. Çünkü Valimizin de ifade ettiği, oradaki ticaret ve sanayi odaları sivil inisiyatif ortaya koymaları, süreç içinde gelinen nokta ve Suriye\'deki işadamlarının inisiyatif almaları bizleri cesaretlendirmektedir\" diye cevap verdi.



\'ALTERNATİFLERİMİZ ARASINDA YENİ KAPI DA VAR\'



Şırnak\'taki Habur Gümrük Kapısı\'ndaki son durumun sorulması üzerine ise Bakan Tüfenkci şunları söyledi:



\"Son durum, bugün aldığım bilgiye göre sabah saat 08.00\'den, 14.00\'e kadar normalde 425 büyük araç, 137 küçük araç giriş yapmış. 334 büyük araç ve 116 küçük araç da çıkış yaptığını görüyoruz. Önceki günlere göre giriş ve çıkışlarda düşme olduğu görülüyor. Şu anda kapı açık. Gelişmeleri bekliyoruz. Duruma göre kapanabilir de, seçenekler masamızda. Daha önce de paylaştığımız gibi hükümetimiz, bölgedeki yatırımcıları hiçbir zaman mağdur etmedi. Türkiye olarak biz bu tip konulara hazırlıklı hale geldik. Alternatif yollar konusunda çalışıyoruz. Acil olarak birkaç yol değerlendirildi. Orta vadeli alternatiflerimiz de var. Bunlar arazında yeni kapı açılması da var. Bizim tüccarımız, sanayicimiz rahat olsun. Üretimlerine devam etsin. Baktığımız zaman merkezi Irak\'a ihracatımız, Kuzey Irak\'a ihracatımızdan daha fazla. Biz bölgedeki sanayicilerimizi mağdur etmeyiz.\"