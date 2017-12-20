(Görüntülü Haber) Bakan Tüfenkci: Esnafımız faizcinin eline düşmesin diye kredi kullandırıyoruz

* Bakan Bülent Tüfenkci: \"Biz onun için esnafımıza ucuz kredi veriyoruz. Yüzde 17-18\'lerle verilen kredilere karşı biz, esnafımıza yüzde 5\'le bu kredileri kullandırıyorsak, bunu sübvanse ederek kullandırıyoruz. Esnafımız faizcinin eline düşmesin diye bunu kullandırıyoruz.\" \"Çokça eleştiriliyor, \'Birçok iflas oluyor\' diye. Ben size İstanbul\'un rakamlarını vereyim. 2017 yılında İstanbul\'da bugüne kadar 8 bin 100 esnafımız dükkanını kapatmış, 24 binin üzerinde de esnafımız yeni iş yeri açmış. 3 katı.\" Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, \"Bazen muhalefet neden esnafa bu kadar kredi verdiğimizi soruyor, eleştiriyor. Darda, zorda kaldığında ben yanında olmayayım da faizciler mi yanında olsun? Biz onun için esnafımıza ucuz kredi veriyoruz. Yüzde 17-18\'lerle verilen kredilere karşı biz, esnafımıza yüzde 5\'le bu kredileri kullandırıyorsak, bunu sübvanse ederek kullandırıyoruz. Esnafımız faizcinin eline düşmesin diye bunu kullandırıyoruz\" dedi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalarının, yeni hizmet binası tapusunun verilmesi ve Başkanlar Kurulu oturumuna katıldı. Törende bir konuşma yapan Bakan Tüfenkci, \"Ekonomideki güçlü büyüme vatandaşın refahına ve gündelik hayatına yansıdı. Bu yılın ilk 10 ayında elektrik üretimi yüzde 7.8, beyaz eşya üretimi yüzde 11.1 oranında arttı. Aynı dönemde yine beyaz eşya satışlarının yüzde 20.5 artığını görüyoruz. 2017 yılının ilk on ayında yine otomotiv üretimi 1 milyon 424 bin adet ile gerçekten rekor seviyelere ulaştı. Baktığımız zaman otomobil satışları yüzde 23 arttı. Şayet faiz giderleri milli gelire oranı yüzde 14.4 olarak kalsaydı, 14 yılda toplam 2.6 trilyon faiz ödeyecektik. Biz 701.3 milyar lira tutarında faiz ödedik. Halbuki 1.9 trilyon lira elimizde kaldı\" ifadesini kullandı. \"BEN YANINDA OLMAYAYIM DA FAİZCİLER Mİ YANINDA OLSUN?\" Bakan Bülent Tüfenkci, \"Bazen muhalefet neden esnafa bu kadar kredi verdiğimizi soruyor, eleştiriyor. Darda zorda kaldığında ben yanında olmayayım da faizciler mi yanında olsun? Biz onun için esnafımıza ucuz kredi veriyoruz. Yüzde 17-18\'lerle verilen kredilere karşı biz, esnafımıza yüzde 5\'le bu kredileri kullandırıyorsak, bunu sübvanse ederek kullandırıyoruz. Esnafımız faizcinin eline düşmesin diye bunu kullandırıyoruz. Üstelikte sizin kurduğunuz Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği ile bunu yapıyoruz. Bir başka kurum aracılığıyla yaptırmıyoruz. Diyorlar ki \'Esnafın durumu iyiyse, niye vergi gelirlerini, primlerini yapılandırıyorsunuz?\'. Elbette ki yapılandıracağız. Çünkü biz istiyoruz ki esnafımız boğulmasın, yaşasın, gelişsin istiyoruz\" diye konuştu. \"24 BİNİN ÜZERİNDE DE ESNAFIMIZ YENİ İŞ YERİ AÇMIŞ\" Bakan Tüfenkci, \"Çokça eleştiriliyor, \'Birçok iflas oluyor\' diye. Ben size İstanbul\'un rakamlarını vereyim. 2017 yılında İstanbul\'da bugüne kadar 8 bin 100 esnafımız dükkanını kapatmış, 24 binin üzerinde de esnafımız yeni iş yeri açmış. 3 katı\" dedi.