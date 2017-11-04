(Görüntülü Haber) Bakan Soylu: Teröristler tarihi bir cevap aldı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari\'de önceki gün sızma girişiminde bulunan PKK\'lı teröristlere karşı güvenlik güçlerinin verdiği mücadeleyle ilgili konuştu. Bakan Soylu \"Evlatlarımızdan dinlediklerim tüylerimi diken diken etti. Göğüs- göğüse mücadele etmişler. Sis ve biraz da oradaki ağaçlıktan da istifade ederek sızma gerçekleştirmek istemişler. Ama teröristler tarihi bir cevap aldı. Hem ülkemizin gücünü hem de oradaki güvenlik güçlerimizin gücünü gördüler\" dedi.



Geceyi memleketi Trabzon\'da geçiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kentte bir otelde Ortahisar, Maçka, Arsin, Yomra muhtarlarıyla bir araya gelerek toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Bakan Soylu ilçelerin sorunlarının masaya yatırılarak çözüm noktasında bilgi alış verişi yapılacağını söyledi. Bakan Soylu, Hakkari\'nin Şemdinli İlçesi\'nde önceki gün Türkiye\'ye sızma girişiminde bulunan PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 asker ve 2 güvenlik korucusu ile arkadaşlarının kahramanca mücadelesini anlattı. Bakan Soylu, teröristlere tarihi bir cevap verildiğini belirterek, şunları kaydetti:



\"Dün Şemdinli\'deydim. Bizim orada karakol noktamızla Irak sınırı tam 50 metre. Irak tarafından oradaki kamplardan gelmek suretiyle oradaki evlatlarımıza hain bir eylem yapmak üzere planı gerçekleştirmeye çalışan teröristlerle dün duyduklarım ve oradaki terörist grupla yaşananları, evlatlarımızdan dinlediklerim tüylerimi diken diken etti. Göğüs göğüse mücadele etmişler. Sisten ve biraz da oradaki ağaçlıktan da istifade ederek sızma gerçekleştirmek istemişler. Ama teröristler tarihi bir cevap aldılar. Hem ülkemizin gücünü hem de oradaki güvenlik güçlerimizin gücünü gördüler.\"



\"İLK KEZ BÖYLE BİR DERS VERİLİYOR\"



Tunceli\'de etkisiz hale getirilen teröristlerin adlarının gri listede olduğunu kaydeden ve bölgede ciddi bir temizlik yapıldığını vurgulayan Bakan Soylu, şöyle konuştu:



\"Çok uzun zamandır ilk kez böyle bir ders veriliyor onlara. Bir günde 24 saatte 55 terörist etkisiz hale getirildi. 9 tane; birisi canlı, 8 etkisiz olmak üzere, Tunceli\'de Bestler Dereler dediğimiz mevkiinde 9 tanesi de gri listede orada yönetici pozisyonunda olanlardı. O bölgede güvenlik kuvvetlerimiz ciddi bir temizlik gerçekleştiriyorlar. Bu sayede ciddi bir temizlik de gerçekleşmiş oldu. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum\"



Konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

