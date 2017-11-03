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(Görüntülü Haber) Bakan Soylu, şehit korucuların cenazesine katılmak için Hakkari'de

Yaşar KAPLAN-Azer DEMİR- Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ( Hakkari)-(DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 güvenlik korucusu için ilk tören Şemdinli 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'nda d

03 Kasım 2017 14:04

Yaşar KAPLAN-Azer DEMİR- Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ( Hakkari)-(DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar bölgesinde, PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 güvenlik korucusu için ilk tören Şemdinli 34\'üncü Hudut Tugay Komutanlığı\'nda düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özel uçakla geldiği Yüksekova\'dan şehit korucular için ikinci törenin yapılacağı Şemdinli ilçesinin Derecik beldesine bağlı Toklu köyüne gitti. Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar bölgesinde, sisli ve kötü hava koşularından faylalanarak sızmaya çalışan PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucuları Alaattin Tekin ve Osman Yeşil için bugün sabah saatlerinde ilk tören Şemdinli 34\'üncü Hudut Tugay Komutanlığında düzenlendi. Şehit korucuların cenazeleri daha sonra Şemdinli İlçesi Derecik beldesine bağlı Toklu köyüne gönderildi. Şehit korucular için köylerinde düzenecek ikinci törene katılmak üzere sabah özel uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı\'na inen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra helikopterle şehit korucular Tekin ve Yeşil\'in cenaze törenlerine katılmak üzere Derecik beldesine bağlı Toklu köyüne gitti. Bakan Soylu\'yu Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, 3\'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ve kurum amirleri karşıladı. Bakanı Soylu şehit korucuların yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunduk sonra cenaze törenine katılacak.

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