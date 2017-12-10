(Görüntülü Haber) Bakan Soylu, İranlı mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu

Ekber KARABAĞ/TAHRAN, 9 Aralık (DHA) - İRAN\'da resmi temaslarda bulunan İçişleri Bakan Soylu, Tahran\'daki müzakerelerin iki ülkenin güvenlik konularında yol haritalarını belirlemesi açısından önemli olduğunu söyledi.



Terörle mücadele konusu başta olmak üzere resmi temaslarda bulunmak amacıyla Tahran\'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran İçişleri Bakanlığı binasında, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından mevkitaşı Abdulrıza Rahmani Fazli ile ortak basın toplantısında konuştu.



Bakan Soylu, \"Büyük bir medeniyet havzasının önemli iki yapı taşı olan İran ve Türkiye\'nin özellikle güvenlik konularında bu masanın etrafında bir araya gelmesi ve adımlarını ve yol haritalarını belirlemesi, hem bölgemizin huzuru, hem de güvenliği ve asayişi için en önemli nokta olarak altı çizilmelidir\" dedi.



Bakan Soylu, \"Sorumluluğumuzda olan terörle mücadeleden göçe, sınır meselelerine, uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara kadar bütün meseleleri tek tek irdeledik ve bundan sonra nasıl bir adım atacağımızı belirledik\" diye konuştu.





İRANLI BAKAN FAZLİ: YENİ FİTNELERE KARŞI DA BAŞARILI OLABİLİRİZ



İran İçişleri Bakanı Abdulrıza Rahmani Fazli ise, İran ve Türkiye\'nin güvenlik konusunda bölgede yaptıkları işbirliğiyle iyi başarılar elde ettiğini söyledi. İranlı Bakan,\" Günümüzde bölge halkının düşmanları yeni fitneler yaratmaya çalışırken, İran ve Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleri, nasıl ki IŞİD\'in Suriye, Irak\'ta yenilgiye uğramasında başarılı olduysa, yeni fitne ve komplolara karşı da başarılı olabilir\" dedi.



İstenilen sonca ulaşmak için bu tip ortak toplantıların devam edeceğini ifade eden İranlı Bakan Fazli, \"İran-Türkiye işbirliği, bölgedeki ekonomik, siyasi, ticari ve güvenlik işbirliğini güçlendirmenin temelini oluşturabilir ve böylelikle bölgede kalıcı bir barış tesis edilebilir \"diye konuştu.



Bakan Soylu\'ya bir gün süren İran ziyareti sırasında Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da eşlik etti.