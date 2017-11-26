(Görüntülü Haber) Bakan Soylu: Hayal kırıklığına uğrayacaksınız

Fatih TURAN- Osman ŞİŞKO/ŞALPAZARI (Trabzon), (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, \"Türkiye’nin üzerine oynayan Batılı güçlere sesleniyorum. Tarihin tokadını yiyeceksiniz. Bakın, büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaksınız ve bu coğrafyadan büyük maliyetlerle ayrılacaksınız\" dedi. Memleketi Trabzon’a sabah saatlerinde gelen İçişleri Bakanı Soylu, partisinin Şalpazarı 5’inci Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı. İlçe kongresinde konuşan Bakan Soylu, Mısır\'da bir camiye yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıyı kınadı. Soylu, terör örgütü DEAŞ’ın İslamiyet, din ve insanlık ile hiçbir alakasının olmadığını vurguladı. Türkiye’nin önemli süreçten geçtiğine de dikkat çeken Bakan Soylu, sorumluklarının büyük olduğunu ve bunun farkında olduklarını dile getirdi. Türkiye üzerinde oyun oynamaya çalışanların bu coğrafyadan ağır maliyetlerle ayrılacağını belirten Bakan Soylu, şunları söyledi: “Rakka’da son oynanan oyunu hep birlikte gördük. Yaptıkları şu, güya DEAŞ var orada, güya Rakka’yı elinde tutuyor. Sonra binlerce kilometre öteden dünyanın en büyük küresel gücü olan Amerika devreye giriyor. DEAŞ’la PKK’yı, PYD’yi el ele veriyor. Ondan sonra da hiç kan akmadan hiçbir şey olmadan DEAŞ oradan hani üfürmüş gibi çıkıp, gidiyor. Bu senaryoya da bizim inanmamızı istiyorlar. Aklımızı biz, peynir ekmekle yemiş falan değiliz. Senaryo, çok açıktır. Akıllarınca, orada PKK’yı, PYD’yi güçlendirmeye çalışıyorlar. ‘4 bin TIR’ı aşan silahı o bölgeye niçin getirdiniz?’ diye soruyoruz. Yanıt yok. Niçin getirdiğiniz o bölgeye? DEAŞ gitti. Kimle savaşacaksınız? Orada 6 tane hava üssü kurdunuz. Bu üsleri kim için kurdunuz? DEAŞ gitti, bu kadar hazırlığı niçin yaptınız? Bu bölgeyi kendi çizdiğiniz kalemlerle istediğiniz gibi düzeltme hakkını elde ettiğinizi zannediyorsunuz; ama yanılıyorsunuz. Türkiye’nin üzerine oynayan Batılı güçlere sesleniyorum. Tarihin tokadını yiyeceksiniz. Bakın, büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaksınız ve bu coğrafyadan büyük maliyetlerle ayrılacaksınız. Müttefikimiz Amerika’ya buradan söylüyorum. Niçin bu üsleri kurduğunu müttefiksek bize söyleyeceksin. Bizim, size söyleyeceğimiz bir cümle var. Bu ülke ve bu coğrafyanın üzerinde oyun oynama anlayışını bırakın. Türkiye’yi kandıramazsınız artık. Ne Türkiye eski Türkiye ne dünya eski dünya.\" \'SIĞINAKLARINIZI BAŞLARINIZA GEÇİRECEĞİZ\' Terörle mücadelenin kararlıkla ve korkusuzca sürdürüldüğünü de vurgulayan Bakan Soylu, \"Allah’a hamd olsun ki kendi insansız hava araçlarımız ve kendi silahlarımızla terörle mücadele ediyoruz. Bugün Doğu’da, her yerde teröristler, nefes bile alamıyorsa bu, bizim mühendis evlatlarımız ve kahraman güvenlik güçlerimizin cesurluğu ve sizlerin duası sayesindedir. Kış geldi, terör örgütleri rahatladı, zannediyorlar. Sığınaklarınızı başlarınıza geçireceğiz. Bunu böyle bilesiniz. Bu kış ya açıkta kalacaklar ya da donacaklar. Teröristlerin ellerinden unlarını da ekmeklerini de ellerinde ne varsa onları almak için arkadaşlarımız, kahramanlarımız sizin dualarınızla kış boyunca huzur ve güvenliğimiz için büyük bir mücadele ortaya koyacaklar\" diye konuştu. İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye’nin, son 300 yılın en güçlü dönemini yaşadığını da dile getirdi. Öte yandan tek liste ile gidilen kongrede Zeki Çabuk, AK Parti Şalpazarı ilçe başkanı seçildi. Kongrenin ardından Bakan Soylu, Başbakan Binali Yıldırım’la İngiltere’ye gitmek üzere Ankara’ya hareket etti.