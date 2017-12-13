(Görüntülü Haber) Bakan Soylu: Bu kumpas, doğruysa her şeyin ispatıdır (2)

KÖŞK\'TE TOPLU AÇILIŞA KATILDI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Köşk ilçesinde yapımı tamamlanan hizmetlerin açılışını yaptı. Bakan Soylu, 25 milyon TL\'ye mal olan Recep Tayyip Erdoğan Meydanı, kaymakamlık ve Köşk Belediye Başkanlığı\'na ait hizmet binaları ile çok katlı otoparkın açılışını gerçekleştirdi. Köşk Belediye Başkanı AK Parti\'li Rıfat Kadri Kılınç\'ın açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Bakan Soylu, şunları söyledi: \"CHP\'li kardeşlerimize de sesleniyorum. Burası, acı ve mazlumiyet yaşamış bir şehirdir. Adnan Menderes için onlarca, yüzlerce iftira ürettiler. \'Bebek davası, köpek davası\' dediler. \'Kars\'ı, Ardahan\'ı, Rusya\'ya sattı\' dediler. \'İstanbul Üniversitesi\'ndeki gençleri kıyma makinelerine yolladı\' dediler. Ey CHP\'li kardeşlerim, içinizde bir fitne tohumu var. Bunu, ne olursunuz oradan uzaklaştırın. 60 darbesi, 70 muhtırasında aynısını yaptılar. Bugün siyaset yaparız, yarın siyaset yapmayız. 15 Temmuz sonrası FETÖ\'nün arkasında kimin olduğunu söylemiştim. Bu sözümün de arkasındayım. Rahmetli Adnan Menderes\'e yaptıklarını Recep Tayyip Erdoğan\'a yapmalarını, bu ülkede istemiyoruz. 30 yıl önce yaşadığımız gerçeklerin, birileri tarafından seslendirilmesini istemiyoruz. Siz, bu ülkenin Cumhurbaşkanı\'na \'Man Adası\'nda parası var\' dediniz. \'Bankada hesabı var\' dediniz. Şerefliysen ya ispat et ya da istifa et. Elindeki belgelerin hepsi, hikaye çıktı. Geçen gün yine \'kıyameti koparacak\' açıklama yapacaktın. Hepsi, fos çıktı. Bugüne kadar siyasi hayatında ortaya attığın ve hiçbirisinin de arkasında duramadığın iftiralarınla bu memleketi oyalamaya çalışıyorsun.\" Konuşmaların ardından yeni yapılan hizmet binalarının toplu açılışı, okunan dualar sonrası gerçekleştirildi. Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)