(Görüntülü Haber) Bakan Soylu: Bu kumpas, doğruysa her şeyin ispatıdır

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, \"ABD\'nin birtakım istihbarat örgütlerinin hangi haltları karıştırdığı kendi mahkemelerinde ortaya çıkmaktadır. Buradan kaçmış bir hainin verdiği ifadede, 50 bin dolardan bahsediliyor. Eğer bu kumpas, doğruysa bu, her şeyin ispatı ve delilidir\" dedi. İçişleri Bakanı Soylu, Aydın\'daki Polis Meslek Eğitim Merkezi\'nde (POMEM) 20\'nci dönem mezuniyet törenine katılmak üzere kente geldi. Bakan Soylu\'nun katıldığı törende AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Valisi Hasan Karahan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, AK Parti İl Başkanı Ahmet Ertürk\'ün yanı sıra protokol üyeleri ve öğrencilerin yakınları da yer aldı. İçişleri Bakanı Soylu, törendeki konuşmasında mezun olan öğrencilere başarı dileğinde bulunarak, \"Bugün Türkiye çapında 16 merkezde, POMEM eğitimi alan ve sınavlarda başarılı olan 6 bin 520 aday yemin ederek, görevlerine başlayacak. Özel harekatla birlikte bu hafta içinde toplamda 10 bin polisimizi, inşallah görev yerlerine sevk edeceğiz. Burada, 415 kardeşimizin yeminlerine şahitlik etmek için buradayız. Bu anlamda çok gururluyuz. Hepsine başarılar diliyoruz\" dedi. Cumhurbaşkanlığı makamının forsundaki 16 yıldızı hatırlatan Bakan Soylu, \"Bu yıldızlar, bizim tarihte kurduğumuz 16 devleti anlatır. Bize der ki \'Millet, aynı millettir\'. Bu millet, tarihte asla başıboş dolaşmamıştır. Bir başka bayrağın altına sığınmamıştır. Esaret altında kalmamıştır. Kaderini başka milletlerin insafına terk etmemiştir. Her zaman bir devlete sahip olmuştur. Devletin milletle olan ilişkisi, baba- oğul ilişkisidir. Millet devletini hem baba olarak bilir ve ona teslim eder. Yeri geldiği zaman onu evladı bilir, onu korumak için canını ortaya koyar. Bu 16 milletin tamamında bu millet böyle davranmıştır\" diye konuştu. \'BURADAN KAÇMIŞ BİR HAİNİN VERDİĞİ İFADEDE...\' ABD\'nin bazı istihbarat örgütlerinin ne işler yaptığının ülkedeki mahkemelerde ortaya çıktığını dile getiren Bakan Soylu, şunları söyledi: \"ABD\'nin birtakım istihbarat örgütlerinin hangi haltları karıştırdığı kendi mahkemelerinde ortaya çıkmaktadır. Buradan kaçmış bir hainin verdiği ifadede, 50 bin dolardan bahsediliyor. Eğer bu kumpas, doğruysa bu, her şeyin ispatı ve delilidir. Buradan kaçan ve bu ülkenin bayrağına ihanet eden, bu ülkenin şerefine ihanet eden ve orada bir hain olarak ifade veren eski bir polis mensubuna 50 bin dolar verilmişse FBI bunu yapmışsa Türkiye için de yeni bir süreç başlayacaktır. Türkiye\'nin kendi coğrafyasında ayakta durmasını kimse engelleyemeyecektir. Milletimiz, bunun farkındadır. Bütün bunların farkındayız ve bunları net bir şekilde görüyoruz. Biz, büyük bir mücadeleye adım atıyoruz. Dünyanın en pahalı arazisinde oturuyoruz. Bu araziye göz dikenler, var. Sadece yaşadığımız 21\'inci yüzyılda değil; 20\'nci, 19\'uncu ve 18\'inci yüzyılda göz diktiler. Dünyanın en güzel coğrafyasına bundan sonra da göz dikmeye devam edeceklerdir; ama kuvvetiniz, gücünüz, iradeniz, kararlığınızla şurada evden çıkan annelerinizin okuduğu dualarla avuçlarını yalayacaklar.\" İçişleri Bakanı Soylu, POMEM mezuniyet töreninde öğrencilerle de yakından ilgilendi. Okulda başarılı olan öğrencilere ise plaket ve ödüllerini yine Bakan Soylu verdi. Mezun olan öğrenciler, yemin ederek, polis oldu.