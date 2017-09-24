(Görüntülü Haber) Bakan Soylu: Bu coğrafyada Türkiye’nin hâkimiyetini engelleyemeyeceksiniz (2)

AKÇAABAT\'TA KONUŞTU İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon\'un Sürmene İlçesi\'nden Akçaabat İlçesi\'ne geçerek, partisinin 6’ncı olağan ilçe kongresine katıldı. Bakan Soylu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'yle ilgili değerlendirmede bulunarak Türkiye\'nin yeni bir yolculuğa başlayacağını belirtti, önlerindeki 2 yılın ise çok önemli olduğunu söyledi. Terörle mücadeleye ilişkin konuşan Bakan Soylu, \"Bizim terörle mücadelemize ilişkin maalesef hiç yakışmayacak bir iftirayı ortaya koydular. Yerli malı insansız ve silahlı hava araçlarının imha ettiği teröristleri sivil ilan ettiler. Piknik yapıyorlarmış sanki orası Hıdırnebi Yaylası, sanki orası Uzungöl. Bunların her birini görüyor ve izliyoruz. Bu kadro her türlü ayak oyunu, darbe ve iftiraya rağmen bir gün dahi geri atmadı. Ülkemizin gelişmesi ve yarınlara gitmesi için bu kadro bir gün dahi geri adım atmadı. Yorgunuz evet, sabahtan akşama kadar çalışıyoruz\" dedi. \'BU TÜRKİYE\'Yİ DİZ ÇÖKTÜREMEYECEKSİNİZ\' Terör örgüte katılım oranından düşün olduğunu da kaydeden Bakan Soylu, \"Bizi terörle uğraştırıyorlardı değil mi? Dediler ki \'biz bunların terörle hakkından geliriz\' uğraştılar. Şimdi yerle bir oldular. Türkiye\'yi terörle terbiye etmeye çalıştınız zannettiniz ki 15 Temmuz\'dan sonra Türkiye kıpırdayamayacak öyle mi? Kendi kabiliyetlerimizi o kadar geliştirdik ki. Bakanlık bünyesinde geçen yıllarda İHA\'larla çok az uçuş vardı. Şimdi ise onlara nefes aldırmıyoruz. Artık havada denetim yapıyoruz. Şimdi ayda 2 bin 600 saat üzerlerinde yerli, milli ay yıldızlı bizim insansız hava uçaklarımız terörle mücadele bizim en büyük güçlerimizden birisi haline geliyor. Daha önemli adımlarımız var. Bize kamera vermiyorlardı, aha da şimdi biz üretiyoruz. Uçaklarımızı kendimiz üretiyoruz, Atak helikopterlerimizi kendimiz üretiyoruz, Altay tankımızı kendimiz üretiyoruz. Bu Türkiye\'yi diz çöktüremeyeceksiniz\" diye konuştu. \'BUNLAR ONLAR İÇİN KARA KIŞ OLACAK\' Son bir yıldaki operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin rakamları paylaşan Soylu şöyle dedi: \"Son bir yılda yapılan operasyonlarda 2 bin 374 terörist etkisiz hale getirildi. Bu önemli bir rakam. Örgüte katılım oranı azaldı, nefesleri tükendi hiç merak etmeyin. Bir şey söyleyeyim ama gülmeyin. Bunlar telsiz konuşmalarını çok severdi. Korkudan telsiz konuşmaları dahi yapamıyorlar. Bu konuşmaların sayısı da geçen yıla oranla yarı yarıya düştü. Niye? Telsiz konuşmalarını tespit ediyoruz kafalarına hemen biniyoruz. Bunlar \'acaba kışın nasıl rahat edebiliriz\' diye düşünüyorlar. Bu kış onlar için kara kış olacak. Hiç endişe etmeyin.\" TRABZONSPOR MAÇINI HATIRLATTI Bakan Soylu Trabzonspor\'un 3-0 galipken 4-3 mağlup olduğu Aytemiz Alanyaspor maçını hatırlatarak, \"Size güzel bir taktik vereyim. Taktik şu; Takım iyi inşallah futbolcular da iyi, inanıyoruz da. Ben son yılların en iyi takımının kurulduğu kanaatindeyim. Ama diyorsunuz ki \'Hatice\'ye bakma neticeye bak\' Sonuçlar iyi olacak. Ben inanıyorum. Bu Batı Recep Tayyip Erdoğan\'la uğraşmaktan vazgeçer mi? Geçmez. Onlar Tayyip Erdoğan\'la uğraştıkça biz daha çok çalışacağız. Daha fazla hedeflerimize konsantre olacağız\" ifadelerinde bulundu. Tek liste olarak gidilen kongrede Emre Akgün, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı oldu.