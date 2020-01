(Görüntülü Haber) Bakan Soylu :Bayram sonrası denetimi 2 katına çıkaracağız

ANKARA (DHA) Jandarma Genel Komutanlığı\'ndan \'Jandarma görevde trafik güvende\' videosu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, \"En büyük denetimi bayram sonrası 2 katına çıkararak her yerde görünür olarak tedbirlerimiz arttırma konusunda bir kararlılığımız söz konusu. Bütün vatandaşlarımız çok dikkatli olmalarını söylüyoruz\" dedi. Jandarma Genel Komutanlığı da bayram ve sonrasında karayollarında alınacak tedbirler ile ilgili \'Jandarma görevde trafik güvende\' adlı bir video paylaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sürat yapılmaması gerektiğine dikkat çekti. Ne olursunuz gideceğimiz yere yarım saat 1 saat geç ama sağ salim bir şekilde gidelim diyen Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:\" Başka hastaları da ziyaret ettik. Örneğin başka bir trafik kazasında 6 aylık bebeğimizin arkada koltukta durduğu için kendine ayrılan ve trafik kurallarına göre çocuk koltuğunda kemeriyle birlikte durduğu için çok az sıyrıklarla kazayı atlattığını gördük. Yine bu otobüsün içerisinde emniyet kemerini takan yolcularımızın aslında çok az sıyrıklarla bu kazayı atlattıklarına şimdi şahit olduk. Kazanın sebebiyle ilgili arkadaşlarımız gerekli araştırmaları yapıyorlar. İçerde kazaya uğrayan şahıslardan ve onların yakınlarından dinlediklerimiz var, onları da teker teker arkadaşlarımız tetkik edecekler. Şu anda bir şey söylemenin çok doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu kazaların tamamını önemsememiz gerekir. Dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, acelecilik maalesef hem yakınlarımıza büyük bir maliyet olarak hem de ülkemizin yaşadığı bugünlerde hepimizi üzen önemli olaylara sebebiyet veriyor. Yapmamız gereken sürat yapmamaktır. Otobanlarda 120 kilometre sınırı getirdik. Bundan rahatsız olanlar oldu. Bunları anlamakta zorlanıyorum. Yaklaşık geçen yılın aynı ayına göre kaza oranı da kaza da ölüm oranı da yüzde 40 azaldı. Sürat bu konularda en önemli unsurlardan biridir. Herkese başta bize valilere, emniyet teşkilatımıza sorumluluk düşüyor. Tarım işçilerini çalıştıranlara getirenlere , otobüs firmalarına sorumluluk düşüyor. Bunlarında tamamını yolda denetleyeceğiz. Biz kendi sorumluluğumuzu biliyoruz. En büyük denetimi bayram sonrası 2 katına çıkararak her yerde görünür olarak tedbirlerimiz arttırma konusunda bir kararlılığımız söz konusu. Bütün vatandaşlarımız çok dikkatli olmalarını söylüyoruz. Kampanyaya döndürmeye heves ediyorduk ama sabahleyin bu trafik kazasını görünce inanınız ciddi bir şekilde etkilendiğimizi ifade etmek istiyorum. Ne olursunuz gideceğimiz yere yarım saat 1 saat geç ama sağ salim bir şekilde gidelim. Yedek şoförlerle giden otobüslerin dinlenmeli bir şekilde gitmesi gerekir. Tüm mola yerlerinde bir sunucu şirketle de anlaştık, her birine mola yerlerinde telefonlarına mesaj gelecek ve yolda daha dikkati olmaları gerektiği konusunda uyarı ortaya koyacağız. \" Jandarma Genel Komutanlığı da bayram ve sonrasında karayollarında alınacak tedbirler ile ilgili \'Jandarma görevde trafik güvende\' adlı bir video paylaştı.