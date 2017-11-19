(Görüntülü Haber) Bakan Özlü'ye sürpriz doğum günü pastası

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Karabük\'te katıldığı işadamları istişare toplantısında, kendisi için hazırlanan sürpriz doğum günü pastasını keserek 55\'inci yaş gününü kutladı. Bakan Özlü, Karabük Belediye Başkanı MHP\'li Rafet Vergili\'yi makamında ziyaret etti. Bakan Özlü, belediye binası önünde bando eşliğinde karşılandı. Ziyarette, 160 dönümlük TCDD arazisinin belediyeye devredilmesine ilişkin protokol, Başkan Vergili ve TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın arasında imzalandı. Başkan Vergili, proje ile devlet demiryolları ünitelerinin şehir dışına taşınacağını, boşalan alanda yeni bir mahalle ortaya çıkarıp bir nevi kentsel dönüşüm yapacaklarını söyledi. Bakan Özlü, Anadolu\'nun her yerinde şehir merkezinde kalmış ya bir sanayi sitesi, ya da kamuya ait bir arazi olduğunu anlatırken şöyle konuştu: \"Bu yüzden bu proje son derece önemli. Karabük\'ü ikiye bölen bir araziyle şimdi Karabük\'ü birleştiriyoruz. Karabük\'e yeni bir teknopark kazandırıyoruz, bunun için bakanlığın tüm desteğini aktaracağız. Yine Eskipazar İhtisas OSB içinde ne gerekiyorsa yapacağız, çok yakında kamulaştırma işlemlerine başlayacağız. Bakanlığımızın tüm kapıları Karabük\'e açık ve imkanlarımız emirlerinize amade.\" DOĞUM GÜNÜ PASTASI Bakan Özlü, daha sonra Karabük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bir restoranda işadamları istişare toplantısına katıldı. Bakan Özlü\'nün konuşmasının ardından kendisine sürpriz doğum günü düzenlendi. Bakan Özlü, müzik eşliğinde sahneye getirilen ve üzerinde \'Nice Yıllara Bakanımız\' yazılı pastayı keserek 55\'inci yaş gününü kutladı. Karabük TSO Başkanı Tuncay Özcan ve Meclis Başkanı Timurçin Saylar da Bakan Özlü\'ye yağlı boya tablo hediye etti. Bakan Özlü, daha sonra partisinin Karabük Merkez İlçe Kongresi\'ne katılmak üzere Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi Salonu\'na geçti. Bakan Özlü burada da, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal ve partililer tarafından, \'Herkesinki abi, bizimkisi harbi, bölgemizin bakanı, iyi ki doğdun Faruk abi\' yazılı pankartla karşılandı.