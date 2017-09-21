(Görüntülü Haber) Bakan Özlü: Yaşlı kosterlerin yenilenmesine ilişkin çalışma yaptık

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türk gemi sanayi sektörünün sorunlarını masaya yatırdıklarını söyledi. Bakan Özlü, “Envanterde bulunan yaşlı kosterlerin yenilenmesine ilişkin çalışmanın ilk toplantısını burada yaptık” dedi. Özlü, bir soruyu yanıtlarken, toplantıda \'askeri gemiler\' konusunu görüşmediklerini söyledi. Bakan Özlü, Altınova’daki Sefine Tersanesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Altınova Kaymakamı Zafer Engin, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ve Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun tarafından karşılanan Bakan Özlü’ye yöresel kıyafetler giyen kız çocukları tarafından çiçek verildi. Bakan Özlü’ye Başkan Metin Oral tarafından burada bölgedeki kuşları ağırlayan Hersek Lagünü’ndeki flamingolardan oluşan bir tablo hediye etti. Bakan Özlü, ardından basına kapalı bir toplantı yapıldı. Toplantıdan sonra yapılan çalışma ile ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Özlü, şöyle dedi: \"Yalova, bilindiği gibi tersaneler bölgesi. Burada Türk gemi sanayisinin geliştirilmesi için bir çalışma başlatıyoruz. Envanterde bulunan yaşlı kosterlerin yenilenmesine ilişkin bir çalışma bu. Bu çalışmanın ilk toplantısını da burada yaptık. İnşallah gelecek günlerde bunun finans ve iş modelini ortaya çıkaracağız. Envanterde bulunan yaşlı kosterlerin yenilenmesi çalışmasını başlatıyoruz.” Bir gazetecinin yönelttiği “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın savaş gemileriyle ilgili bir çağrısı vardı. Toplantıda bu konu konuşuldu mu?” sorusuna ise, Bakan Özlü şöyle cevap verdi: \"Burada askeri gemileri konuşmadık. Askeri gemilerin konuşulacağı yer icra komitesi toplantısıdır. Burada daha çok sivil amaçlı, ticari gemileri konuştuk. Genel itibarıyla çok olumlu bir izlenim elde ettik. Türk gemi sanayii, geçen dönemlerde yan sanayisiyle, tersaneleriyle ciddi mesafeler katetti. İnşallah bundan sonra yeni bir hamle yapacağız.”