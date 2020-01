(Görüntülü Haber) Bakan Özlü: Türkiye'nin tek açığı var o da teknoloji

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- BİLİM ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Akademik Yılı açılışında yaptığı konuşmada, üniversitelerin teknolojiyle ilerleyecek olmasına değinerek, \"Türkiye\'nin tek açığı var o da teknoloji\" dedi. Bilim ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ADÜ Akademik Yılı ve Teknopark açılış törenine katıldı. ADÜ Atatürk Kongre Merkezi Toplantı Salonu\'nda yapılan törene; Bakan Özlü\'nün yanı sıra AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, ADÜ Rektörü Cavit Bircan, Türk Patent Enstitüsü Başkanı Habib Asan ve öğrenciler de yer aldı. Törende ilk konuşmayı ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan yaparak, ADÜ\'nün 1990\'da kurulduğunu ve 56 bin öğrenci kapasitesine ulaştığını söyledi. Başarılı bir üniversite olduğunu vurgulayan Bircan, çalışmalara devam edeceklerini vurguladı. \'TEKNOLOJİ TRANSFERİNİ DEĞİL, TEKNOLOJİ ÜRETMEYİ KONUŞMAMIZ GEREKİYOR\' Ülkenin güvenlik konusunun sürekli konuşulduğunu, her oyunu mutlaka bozacaklarını söyleyen Bakan Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Bunu da katma değer üreterek marka yaparak çözeceğiz. Bunun yolu da araştırma, geliştirme ve teknolojiden geçiyor. Aslında ülkemizin tek bir açığı var. O da teknoloji açığıdır. Tarımda da teknoloji kullanmak zorundayız. Bize üstünlük sağlayacak tek alan teknolojidir. Biz üstünlüğümüzü bilgi üretmekle, teknoloji üretmekle ve bunu da sanayide kullanarak daha fazla üreterek ve kullanarak ekonomimizi büyüterek sağlayacağız. Türkiye bugün ekonomisi büyüyen bir ülkedir. TBMM\'de bizi eleştirenler oluyor. Eğer bu eleştirileri dikkate alırsanız Türkiye\'nin artı 5.1 büyümesi değil, eksi 5.1 küçülmesi lazım. Türkiye büyüyor ama yeterli değil daha fazlası gerekiyor. En iyi teknolojinin transferi mümkün değildir. En iyi teknoloji sahibine üstünlük sağlar. Teknolojiyi kimse bedava vermiyor onu para vererek alıyoruz. Ürün ithal etmekle, teknoloji ithal etmek arasında hiçbir fark yoktur. Dolaysıyla teknoloji transferini değil, teknoloji üretmeyi konuşmamız gerekiyor. Bu nedenle üniversitelerimizin bilgi ve teknoloji üretmesi gerekiyor. Biz de bakanlık olarak her zaman sizlere destek olmaya çalışacağız. Bilgi üreten üniversiteler istiyoruz.\" \'SİZ BÜYÜK MİSYONUN TAŞIYICILARISINIZ\' Göreve geldiği günden itibaren üniversitelerin yüksek öğretim kurullarıyla yakın çalışmaya özen gösterdiğini söyleyen Bakan Özlü, \"18 fakülte, 3 enstitü, bir konservatuvar, 5 yüksek okul, 18 meslek yüksekokulu 26 uygulama ve araştırma merkeziyle, toplam 71 akademik birimde eğitim veren ADÜ\'nün yeni eğitim öğretim yılında da başarıların devamını diliyorum. 25 yılda, yani çeyrek asırda, 56 bin öğrenciye ulaşmaktır. 1700 personele ulaşmak çok büyük bir başarıdır. Her üniversite farklı coğrafyalarda olsalar da ortak bir misyon taşırlar. Adnan Menderes Üniversitesi gibi çok önemli misyon üreten üniversitelerimiz de var. O misyon size ismini andığımız demokrasi şehidimiz Adnan Menderes\'ten mirastır. Adnan Menderes sadece bir isim değil, çok daha fazlasını temsil eden bir değerler bütünüdür. Adnan Menderes\'in temsil ettiği şey ülkemize hizmettir. Bu millet ve devlet için çalışarak canı pahası da olsa geri dönmemektir. Sizi o büyük misyonun taşıyıcıları olarak görüyorum. Bu millet ve bu devlet için çalışanlara ne gibi zorluklar çıkarıldığını merhum Adnan Menderes\'ten biliyoruz\" dedi. \'150 MİLYARI, 300 MİLYARA ÇIKARACAĞIZ\' Otomobil projesine de değinen Bakan Özlü, \"Sadece teknolojik bir ürün değil, arkasından ticari aklın ve küresel farkındalığın olduğu bir otomobil olacak. Yerli marka otomobilimizin arkasında sanayi 4-0 olacak. Dijital teknoloji ve üst düzey yazılımlar olacak. Türkiye\'nin otomobili Türk sanayisinin gelişimini ve vizyonunu genişletecek. Türkiye\'nin kalkınması için 5 ana sektöre odaklanırsak, önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye\'nin imalat sanayi şu anda 150 milyar liraya yakın bir seviyede bunu 300 milyarın üstüne çıkartabiliyoruz\" dedi. Bakan Özlü, yeni temeli atılan ve yapımına başlanılan teknopark içinde gerekli destekleri vereceklerini de söyledi. Bakan Özlü ve diğer protokol üyeleri, törende Teknopark\'ın açılışını yaptı.