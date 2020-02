(Görüntülü Haber) Bakan Özlü: İzmir, dünyanın önde gelen marka kentlerinden olmayı başardı (2)

MESLEK LİSESİNİN AÇILIŞI YAPILDI



İzmir\'i ziyaret eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi\'nde (AOSB) yapımı tamamlanan Özel Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin açılışını yaptı. Bakan Özlü\'nün yanı sıra açılışta İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Norm Holding Onursal Başkanı Nedim Uysal ve ​AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş da yer aldı. Lisenin bağışçısı Uysal, okuluyla gurur duyduğunu belirterek, \"Gurur verici bir şey. Her arzulayan insana Allah nasip etsin. Okulumuzda kıymetli öğretmenlerimiz var. Sık sık okula geliyorum fedakarca çalışıyorlar. Çocuklarla konuşun farkını göreceksiniz. Okulumda gurur duyuyorum\" dedi.



Hilmi Uğurtaş da sanayicinin en büyük sıkıntısının iyi eğitilmiş ara eleman olduğunu belirterek, \"Nitelikli teknik eleman ihtiyacını, eleman arayan levhalarda görüyoruz. Ne yazık ki geçmişte velilerimiz meslek liselerini içselleştiremedik. Bunda hepimizin hatası var. Burada örnek bir okul yapalım, bunu gören diğer organize sanayi bölgeleri de takip etsin istedik. Okulların sayısını arttırdığımız sürece Türkiye 2023 hedeflerine çağdaş ülkeler seviyesine yaklaşacaktır. Üretmeden sanayileşmeden bir ülkenin gelişme şansı yok\" diye konuştu.



\'OKUL, TÜRKİYE\'YE KATKI SUNACAK\'



Her türlü teknik donanımın bulunduğu, öğrencilere çağın gerektirdiği bütün imkanları sunan okulun açılışını yaptığı için mutlu olduğunu söyleyen Bakan Özlü ise şunları kaydetti:



\"Bu örnek okulun İzmir\'e, Türkiye\'ye, Türk sanayisine büyük katkı sunacağına inanıyorum. Bu modelin tüm Türkiye\'ye yayılmasını temenni ediyorum. Bugün burada, herhangi bir okulun açılışını yapmıyoruz. Bu okul, aynı zamanda sanayileşme yolunda hızla ilerleyen ve büyük bir ivme yakalayan Türkiye\'nin, eğitim sistemindeki yeni trendidir. Çünkü büyük bir hızla kalkınan ve sanayileşen ülkemizde, ana dinamo, mesleki ve teknik eğitim olacaktır. Bunun gibi örnek okullar, bir yandan sanayileşme hedefimizin aranan insan kaynağını sunacak, diğer yandan meslek liselerinin bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlayacaktır. Çünkü burada sadece klasik lise eğitimi verilmiyor. Aldığınız dersler, öğrendiğiniz beceriler, pratikle birleştirdiğiniz teoriler sizi geleceğin dünyasında, geleceğin Türkiye\'sinde birkaç adım öne geçirecek.\"



\'TÜRKİYE\'Yİ 4\'ÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİNE HAZIR HALE GETİRECEK\'



Okulda kazanılan proje yönetimi, inovasyon, teknoloji yönetimi, girişimcilik gibi alanlardaki deneyimlerin ülke için büyük kazanç anlamı taşıdığını da vurgulayan Bakan Özlü, şöyle konuştu:



\"Öğrencilerimizin alacağı uygulamalı eğitimlerin endüstride kullanılan robotik üretim sistemlerine uyumlu olması, onları ve dolayısıyla Türkiye\'yi 4\'üncü sanayi devrimine hazır hale getirecek. Bu okullar sayesinde, 4\'üncü sanayi devriminin öncüsü olma kararlığında olan Türkiye, yoluna emin adımlarla ilerleyecek. Bu açıdan mesleki ve teknik liseler, ülkemiz için hayati bir öneme sahiptir. Dolayısıyla bu liselere her türlüyü katkıyı sağlayacak, sizler gibi başarılı örneklerin artması için var gücümüzle çalışacağız. Her gencimizin bileğine, en az bir tane altın bilezik takmamız gerekiyor. Bu da ancak mesleki eğitimle, meslek okullarıyla ve teknik kolejlerle mümkün olabilir. Hükümet ve bakanlık olarak mesleki ve teknik liseleri son derece önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki Türk sanayisinin iyi yetişmiş, işinin ehli, donanım sahibi elemanlara ihtiyacı var. Bu ihtiyacı karşılamak ve sanayinin hizmetine sunmak, bizlerin boynunun borcudur. Bakanlık olarak tüm OSB\'lerde, teknik kolejler açmak için, bütün kaynaklarımızı sonuna kadar seferber ettik. Okul ve sanayi işbirliğinin kanallarını sonuna kadar açtık. Bir yandan yeni teknik liseler açarken, diğer yandan mesleki eğitimin toplumsal algısını düzeltecek düzenlemeleri hayata geçirdik. İşte bu okul, var olan olumsuz algıyı yerle bir eden, güzel bir örnektir. Daha birkaç yıl önce hayata geçen bu eğitim kurumunun, bugün cazibe merkezi haline gelmesi, bunun en güzel göstergesidir. Zekanın ürüne dönüştüğü bu okullara talep arttıkça, hem sanayimiz hem de ekonomimiz önemli bir eşiği aşmış olacaktır.\"