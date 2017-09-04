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Politika

(Görüntülü Haber) Bakan Özlü: Herkes kendi işini yapsın

Ayşenur YAMAN/ AKÇAKOCA (Düzce), (DHA)- BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'nin Boğaziçi Beldesi'nde yapılması planlanan hayvan rehabilitasyon merkezine muhtarların karşı çıktığına yönelik soruya, "Herkes kendi işini yapacak

04 Eylül 2017 16:30

Ayşenur YAMAN/ AKÇAKOCA (Düzce), (DHA)- BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce\'nin Boğaziçi Beldesi\'nde yapılması planlanan hayvan rehabilitasyon merkezine muhtarların karşı çıktığına yönelik soruya, \"Herkes kendi işini yapacak. Muhtarsa köyü ile sınırlı sorumlulukları vardır. Sadece köyü ile ilgilenecek. Belediye başkanıysa sadece belediye işlerine bakacak. Vali ise valilik yapacak. Dolayısıyla bu muhtarların işi değil\" dedi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, dün Düzce\'nin Akçakoca İlçesi\'nde partisinin İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Bakan Özlü, ilçe merkezindeki Fedai Karabıyık Parkı\'nda düzenlenen programda partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı. Doğa, Hayvan, İnsan Hepsi Can Derneği yönetiminden Nermin Altay, Düzce\'nin Boğaziçi Beldesi Subaşı Köyü mevkiinde yapılması planlanan hayvan rehabilitasyon merkezi ile ilgili düşüncelerini yazılı olarak Bakan Özlü\'ye verdi. \'HERKES KENDİ İŞİNİ YAPSIN\' Bakan Özlü, ardından bir restoranda akşam yemeği yedi. Yemekten sonra basın mensuplarının yerel konularda sorularını cevaplandıran Bakan Özlü, bir gazetecinin Boğaziçi Beldesi\'nde bir grup muhtarın hayvan rehabilitasyon merkezine su kaynaklarının yanına yapılacağı iddiasıyla karşı olduklarını hatırlatması üzerine şöyle konuştu: \"Seçimden önce söz verdim Düzce\'ye doğal hayvan yaşam alanı yapacağıma. Medeni ülkelerde bir tane sokakta hayvan göremezsiniz. Sahipli hayvanları görebilirsiniz ancak. Herkes kendi işini yapsın. Nereye yapacağız? Herkes kendi işini yapacak. Muhtarsa köyü ile sınırlı sorumlulukları vardır. Sadece köyü ile ilgilenecek. Belediye başkanıysa sadece belediye işlerine bakacak. Vali ise valilik yapacak. Dolayısıyla bu muhtarların işi değil. Kusura bakmasınlar. Herkes kendi işine baksın.\" Bu konunun Orman Bakanlığı ile Düzce Valiliği arasında olduğunu söyleyen Bakan Özlü, \"Sayın Valimiz bu konuda yetkili arkadaşları çağıracak, onları bilgilendirecek. Bakın Kocaeli yapmış. Modern medeni hayvan yaşam alanı yapmışlar. Fotoğrafları var, gidip baksınlar, görsünler. Şimdi arkadaşlarımız su uzmanı mı nereden biliyorlar su kaynaklarının oradan geçtiğini? Bunlar dedikodu. Bana şöyle bir şey de geldi; Karadeniz\'in bütün hayvanlarını, köpeklerini oraya getireceğiz. Böyle bir şey olabilir mi? Saçma. Düzce ile sınırlı bir sorumluluğumuz var. Düzce\'deki sokak hayvanları için bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Bu muhtarların işi değil. Bu Valinin işi. Sayın valimizle ben konuştum. Kendileriyle konşacak, görüşecek. Herkes kendi işini yapsın\" dedi.

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