T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü Haber) Bakan Özlü Düzce'de bayramlaşma törenine katıldı (2)

PARTİLİLERLE BAYRAMLAŞTI Bakan Özlü, AK Parti Düzce İl Başkanlığı’nın Düzce Kültür Merkezi’nde düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı

02 Eylül 2017 20:21

PARTİLİLERLE BAYRAMLAŞTI Bakan Özlü, AK Parti Düzce İl Başkanlığı’nın Düzce Kültür Merkezi’nde düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Özlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve rehberliğinde 2023 hedeflerine doğru yürümeye devam edeceklerini söyledi. 2019 seçimlerinde yeni bir tarihi başarıya hep birlikte imza atacaklarını ifade eden Bakan Özlü, şöyle dedi: \"Türkiye dünyanın yaşadığı yeni sanayi anlayışının, gelişmelerin ve yeniliklerin gerisinde asla kalmayacak. Hiçbir zaman küçük düşünmedik. Aksine milletten aldığımız güçle her şart altında büyük hedeflerin takipçisi ve uygulayıcısı olduk. Bu çerçevede yine milletimizden aldığımız güç ve ilhamla ülkemizi dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden birisi yapmaya kararlıyız.\" Myanmar\'ın Arakan bölgesindeki katliama da değinen Bakan Özlü, \"Arakan\'da katledilen her çocuğun bedeninde insanlık da ölüyor. Birleşmiş Milletler endişe belirtmek yerine bu Müslüman kıyımına ve insanlık felaketine derhal el koymalıdır\" dedi. Bakan Özlü ayrıca, Gölyaka İlçesi’nde bulunan Efteni Gölü ile ilgili düzenleme yapacaklarını ifade ederek, Bolu’da bulunan Abant Gölü büyüklüğünde bir göl yapacaklarını söyledi. Özlü, sokak hayvanları için de yeni ve modern bir barınak yapacaklarını bunun için de Zonguldak-Akçakoca karayolu üzerinde bulunan Subaşı Köyü yakınlarında orman arazisini belirlediklerini ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

PARTİLİLERLE BAYRAMLAŞTI BakanAK Parti DüzceBaşkanlığının Düzce Kültür MerkezindeBuradaBakanCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanınHiçbirAksineBuArakanBirleşmiş MilletlerMüslümanGölyakaEfteni GölüBoluda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24