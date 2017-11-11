(Görüntülü Haber) Bakan Özlü: Cam filminde kriter belirleyeceğiz (2)

Bakan Özlü: Cam filminde kriter belirleyeceğiz (2) AK PARTİ İLÇE KONGRESİNE KATILDI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Besni İlçesi\'nde düzenlenen AK Parti olağan kongresine katıldı. Burada konuşan Bakan Özlü, Türkiye\'nin kritik yol ayrımından geçtiğini ifade ederek, şunları söyledi: \"Türkiye çok kritik yol ayrımından ve dönemeçten geçiyor. 2019 seçimleri en az 3 Kasım seçimleri kadar önem taşıyor. 3 Kasım 2002\'de iktidar, bu toprakların gerçek evlatlarına geçmiştir. 15 yıl boyunca milletimizin emanetini başarıyla taşıdık. Emaneti daha da yukarı taşımak, bölgesel güç, küresel güç olmak için hedefler koyduk. 2023, 2053, 2071 vizyonumuzu bunun için belirledik. Bunun için 2019 çok kritik bir süreçtir ve çok büyük önem taşıyor. Ya Türkiye 15 yıldır olduğu gibi bundan sonra da güçlü bir şekilde devam edecek ya da eskiye dönüm karanlık günlere geri dönecektir.\" Bakan Özlü, AK Parti\'nin herhangi bir siyasi parti olmadığını, güçlü Türkiye\'nin güçlü hareketi olduğunu, tüm partililerin bu gerçeğin farkında olması gerektiğini söyledi. Konuşmasında yerli otomobil konusuna da değinen Özlü, şöyle dedi: \"Türkiye\'nin yerli marka otomobil için uzun araştırmalar ve çalışmalara yaptık. Kendimize inandık ve Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yola çıktık. Bazı muhalefet partileri \'Bu proje tutmaz, havada kalır, dünyanın otomobilleriyle yarışamazsınız\' dediler. Cevap vermek bize zül geliyor ama bu nasıl bir özgüvensizliktir. \'Kendi tankımızı yapacağız\' dedik inanmadılar, \'Uydumuzu göndereceğiz\' dedik inanmadılar, \'3\'üncü boğaz köprüsü yapacağız\' dedik inanmadılar, \'Denizin altında tüp geçit yapacağız\' dedik inanmadılar. Biz bunların hepsini yaptık. Onlar inanmasa da biz bunu başaracağız. Milletimize söz verdik, bu sözü yerine getireceğiz. \'Dünya ile yarışamazsınız\' diyenlere inat dünya ile yarışacağız.\" Tek liste ile gidilen kongrede Mustafa Çiğdem yeniden AK Parti Besni İlçe Başkanlığına seçildi.