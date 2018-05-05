(Görüntülü Haber) Bakan Özlü: Birinci turda alacağız

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, seçimi birinci turda kazanacaklarını belirterek, \"Ben CHP\'de bir şans görmüyorum bu seçimde. Biz inşallah birinci turda alacağız. İkinci tura kalmayacağız\" dedi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ak Parti Düzce İl Başkanlığı\'nın 18 Temmuz Spor Salonu\'nda düzenlediği 51 milletvekili aday adayının katıldığı temayül yoklamasına katılarak, aday adaylarına başarılar diledi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Özlü, Muharrem İnce\'nin adaylığıyla ilgili olarak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin şansı olmadığını ifade ederek, \"Ben CHP\'de bir şans görmüyorum bu seçimde. Biz inşallah birinci turda alacağız. CHP’nin yaptığı bir değerlendirme. Ben bir şey diyemem, kendi takdirleri ama ben birinci turda biteceğine inanıyorum. İkinci tura kalmayacağız\" dedi. \'BAŞKA PARTİLER ADAY ADAYI BULAMAZKEN BİZDE BOLLUK VAR\' Bakan Özlü, diğer partilerin Düzce\'de aday adayı bulamadığını, ancak Ak Parti’nin bereketli bir parti olduğunu ve aday bolluğu yaşandığını belirterek, şöyle konuştu: \"Ak Parti\'de seçimler her zaman bir şölen havasındadır. 51 aday adayımız var. Diğer partiler aday adayı bulamazken ki Düzce\'de 3 milletvekili çıkıyor, 3 milletvekili aday adayı bulamazken bizim partimizde 51 aday adayı var. Bu Düzcelilerin Ak Parti\'ye gösterdiği teveccühün, Ak Parti’ye gösterdiği eğilimin somut bir göstergesidir. Bu 51 aday adayı arkadaşımızın hepsi birbirinden değerli. Bizde aday bolluğu var. Ak Parti bereketli bir parti. Biz demokrasiyi sindirmiş ve içselleştirmiş bir partiyiz. Ak Parti farklıdır. Bu farkı bugün burada görüyorsunuz\"