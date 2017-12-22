(Görüntülü Haber) Bakan Özlü: Bir yılda 65 bin şirket kuruldu (3)

\'ECDADIMIZ MÜDAFADAYKEN SENİN DEDEN KİMLERLE İŞ TUTUYORDU?\'



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Sakarya\'da Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği\'nin düzenlediği \'2023 Hedefinde Teknolojinin ve Milli Sanayinin Önemi\' toplantısına katıldı. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed\'in, Fahreddin Paşa\'yı hırsızlıkla suçlayan twitine sert çıkan Bakan Özlü, \"Bugünlerde canımızı sıkan bir konu var. Bir twit atarak Medine kahramanı, çöl kaplanı Fahreddin Paşa\'ya dil uzatanları net bir biçimde kınıyorum. Hadiseyi hatırlayın, Medine\'yi müdafaa eden Fahreddin Paşa, o dönemin emperyalistlerine karşı, yani İngilizlere karşı Medine\'yi müdafaa ediyordu, kahramanca Medine\'yi müdafaa etti. Kutsal emanetlerin İngilizlerin eline geçmemesi için buradan İstanbul\'a gönderilmesini, bir densiz çıkıyor diyor ki; \'İşte Türkler bunları aldı\' götürdü diyor. Bizim ecdadımız Medine\'yi müdafaa ederken sormak lazım, bu twiti atan kişinin dedesi acaba kimlerle iş tutuyordu, kimlerle beraberdi?\" dedi.



Türkiye\'nin Kudüs ve Arakan konusunda ezilenlerin yanında olduğunu kaydeden Bakan Özlü, \"Her konuda olduğu gibi Kudüs konusunda da, Arakan konusunda da, bütün ezilen ve hakları çiğnenen insanların maruz kaldıkları adaletsizliklerde en gür sesi çıkaran ülke bugün Türkiye\'dir. Sayın Cumhurbaşkanımız \'Dünya 5\'ten büyüktür\' dedikçe birileri anlamak istemedi, kulaklarını tıkadı, bu durum birilerinin işine geldi. Filistin\'in haklı davasını havaya kaldırılan hiçbir parmak perdeleyemez. Bu davanın haklılığı parmak hesabıyla ölçülemez. Kudüs davası, parmak hesabına hapsedilemeyecek kadar haklı ve büyük bir davadır\" diye konuştu.