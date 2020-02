(Görüntülü Haber) Bakan Özhaseki'den "asbest" açıklaması

* Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, \"(İnşaat yıkıntılarından çıkan asbest) Asbest eskiden Türkiye\'de bir çok alanda çok hoyratça, tehlikesi bilinmedi dönemlerde kullanılmış. Haliyle binalar yıkılırken ortaya çıkardığı tehlikeler de yeni yeni dikkat çekiyor\" “Kimse rastgele bina yıkıl, sonra kamyonlara bunu taşıyıp sonra da çöplüklere, depolama yapılan alanlara götürüp atamaz. Eğer yönetmeliklere uymayan, bu konuda dikkatli ve titiz davranmayan olursa, Türkiye\'de çevre cezaları en ağır cezalardır\" “Bu konuda aslında bir yeni yönetmelik çalışması da var bizde. O yönetmelikte daha önceden uygulamalarda ortaya çıkmış olan bir takım aksaklıkları giderecek şekilde detaylı çalışmalarda yaptık\" Haber: Gülseli KENARLI -Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TÜYAP\'ta düzenlenen “ISK-SODEX İstanbul 2018 Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım ve Benzeri Sistemler\" fuarının açılışına katıldı. Bakan Özhaseki fuarda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Biz gazetecinin, inşaat yıkımlarında çevreye asbest tozu saçıldığı ve bunun uzun vadede kansere neden olduğu yönündeki iddiaları sorması üzerine Özhaseki şunları kaydetti: “Asbest eskiden Türkiye\'de bir çok alanda çok hoyratça, tehlikesi bilinmedi dönemlerde kullanılmış. Haliyle binalar yıkılırken ortaya çıkardığı tehlikeler de yeni yeni dikkat çekiyor. Daha önce bir çok şehrin bile su temin eden borularının çoğunluğu asbestliyken veya asbest bir çok şekilde hayatın içindeyken şimdi artık bertaraf edilme noktasına geldi. Gerek inşaatların yıkımında gerekse asbestli boruların nasıl taşınacağı, nasıl bertaraf edileceği hususu yönetmeliklere tabi. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkili. Onlar işin daha çok iş sağlığı, işçi sağlığı ilgili alanında. Bizler de bu ürünün nasıl elde edileceği, bunların nasıl muhafaza edileceği, taşınmasının nasıl olacağı, nasıl bertaraf edileceği hususunu tek tek çalıştık. Bunlar bir yönetmeliğe tabi. Kimse rastgele bina yıkıl, sonra kamyonlara bunu taşıyıp sonra da çöplüklere, depolama yapılan alanlara götürüp atamaz. Eğer yönetmeliklere uymayan, bu konuda dikkatli ve titiz davranmayan olursa, Türkiye\'de çevre cezaları en ağır cezalardır. Yeni yıl ile birlikte 600 küsur bin lira olan ceza 700 küsur bin liraya çıktı. Eğer insan sağlığını, toplum sağlığını etkileyen şekilde bir ortam var ise bunu 3 katına artırmakta Bakanlar Kurulu\'nun yetkisinde. Neredeyse 2 milyon lira bir cezası var\" “BİR ZANLA TOPLUMU TEDİRGİN ETMEK DOĞRU DEĞİL\" Bakan Özhaseki, bu alanda denetimler konusunda ise, “Denetleme zaten bizim çevre şehircilik il müdürlüklerine ait. Aynı zamanda belediyelerimiz de bizden bu tür işlerle ilgili yetki istediklerinde zaten yetkiyi de veriyoruz onlar. Hep birlikte takip halindeyiz. Ancak eğer bu konuda yeterli olmayan bir durum varsa veya izin almadan kendi başına yapanlar varsa ihbarları her zaman bekliyoruz. Olduğu zaman birebir takip ederiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Olmadığı halde bazen bir zanla toplumu tedirgin etmek doğru değil. Bu konuda aslında bir yeni yönetmelik çalışması da var bizde. O yönetmelikte daha önceden uygulamalarda ortaya çıkmış olan bir takım aksaklıkları giderecek şekilde detaylı çalışmalarda yaptık. Bir aya kadar da onları yayınlarız. Bu konuda önümüzdeki süreçte hele hele yılda 500 bin binanın değişiminde bahsettiğimiz ortamda, büyük bir titizlikle takip edip, standarda kavuşturmak bizim birinci işimiz\" şeklinde konuştu. Bakan Özhaseki, bir gazetecin Erbil ile ilişkiler konusunda bir çalışma olup olmadığını sorulması üzerine, Ekonomi ve Dışişleri Bakanlıklarının bu konuda bilgi verebileceğini aktardı. KALICI KONUTLAR Özhaseki, Suriyeli göçmenler için kalıcı konut projesinde son durumun sorulması üzerine, şunları kaydetti: “Afrin operasyonu büyük bir titizlikle devam ediyor. Bunu herkes biliyor. Biz bir işgal kuvveti gibi gidip uçaklarla her tarafı bombalayıp 5 gün içerisinde her işi bitirme gücüne sahipken, müthiş bir titizlikle yavaş yavaş devam eden, sivil halktan kimse zarar görmesin diye çırpınan bir toplumuz. Bu konuda hükümetimizin kararı çok net; sivil halka asla bir zarar olmasın. Ama dışarıdan bir takım güçlerin elinde maşa olmuş, eline silah almış, sivil halkı öldürmekten asla kaçınmayan katiller sürüsü de hesabını verecek. Bu noktada titizlikle yapılan çalışmalar neticesinde haliyle ortaya çıkacak bir takım ihtiyaçlar olacak. Bunlar şimdi yavaş yavaş tespit ediliyor. Neler yapılacağı hususu konuşuluyor. Kalıcı konutlar da elbette gündeme gelecek. Önümüzdeki günlerde konuşulacak şeyler. “