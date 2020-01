(Görüntülü Haber) Bakan Özhaseki: Terörden 70 bin konut zarar gördü (EK) (YENİDEN)

Sekvan KÜDEN-Mehmet Selim YALÇIN/CİZRE-SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, terör olayları sırasında Şırnak merkez, Cizre, Silopi ve İdil\'in en çok zarar gören merkezler olduğunu belirterek, \"Toplamda 70 bine yakın konut hasar gördü. Bunların 26 bini kullanılamaz durumda, diğerleri az hasarlı\" dedi. Şırnak\'ın Cizre ilçesinde, 18 milyon dolara malolan, 285 yatak kapasiteli, 132 odalı Divan Oteli, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Otelin konferans salonundaki törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Koç Grubu CEO\'su Richard Appelbaum, TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Cizre Ticaret Sanayi Odası Başkanı Süleyman Çağlı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Bakan Özhaseki, Kayseri Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde söylediği, \"Kendi topraklarımla ödeşiyorum, borcumu ödüyorum\" sözünü hatırlatarak, \"Evet, o topraklarda doğmanın, büyümenin, kazanmanın bir gereği olmalı. Sözle olmaz bu elbette, insan doğduğu memleketi sever. Doğduğu yeri görmeyen bir adam sevmedim zaten ben. Dağın tepesinde de doğsa, doğduğu yeri seviyor herkes. O fıtridir. İçinden gelen bir şeydir. Ama borcu ödemek, buraya yatırım yapmakla olur, hayır işlemekle olur\" dedi. \'EŞİMİN DEDESİ ÇERKEZ, BACANAĞIM KÜRT\' Eşinin dedesinin Çerkez, bacanağının da Kürt olduğunu hatırlatan Bakan Özhaseki, \"Şimdi size bir sorum var. Benim eşimin dedesi Çerkez, benim bacanağım Kürt. Çocuklarımız hangi ırktan sizce? Beraberiz, biriz. Benim bir dedem doğuda, şehiri mezarı yok. Allah bilir ama sizin dedeleriniz de Çanakkale\'ye gidip şehit olmuştur. Beraber olmak, bir olmak, millet olmak böyle bir şey zaten. İşte bütün bunların acısını içimizde hissederek bir olmaya devam etmemiz gerekiyor\" diye konuştu. \'CİZRE\'DE 17 BİN 175 HASARLI YAPI VAR\' Silopi, Cizre, İdil ve Şırnak merkezde yaşanan çatışmalardan kaynaklı hasar gören yapılardan da bahseden Özhaseki, \"Burada 17 bin 175 yapı hasarlıydı. Cizre için söylüyorum. Bunların içerisinde 30 bin liranın aşağısında olan hasarların bedellerini nakit olarak ödedik. Eşya bedellerini ödemeye devam ediyoruz. Ama bir taraftan da 3 bin 782 konutun inşaatına da devam ediyoruz. Aslında yıkılan ağır hasarlı bina sayısı bu kadar değil. Daha az ama yapacağız. Çünkü Şırnak\'ın güzel konutlara da ihtiyacı var. Ve bundan sonrada gelişecek bir yer olarak da biliyoruz. 3 tane cami, 2 tane de taziye evine de başladık, inşaatları devam ediyor. Altyapıda sorunumuz vardı. 245 kilometre su, 43 kilometre de kanalla başladık. Değişik parklara başladık. Hasar gören evlerde oturan vatandaşlarımızla anlaşma oranımız da yüzde 75\'lere kadar yükseldi. Bu oran Şırnak\'ta yüzde 90\'ı geçti, Silopi\'de yüzde 90\'ları geçti. Burada az ama zaman içerisinde hallolacak diye düşünüyorum. Evi yıkılan her vatandaşımıza bir ev vermek bizim devlet olarak borcumuz\" şeklinde konşutu. \'TERÖRÜN YAŞANDIĞI YERLERDE 70 BİNDEN FAZLA HASARLI BİNA\' Terörün yaşandığı bölgelerde toplam 70 binden fazla hasarlı bina olduğunu ifade eden Bakan Özhasekir, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Size iki önerim var. Birincisi şimdi yaraları sarma zamanı. İkinciside biraz uyanık olma zamanı. Terörün yaşandığı yerlerde 70 binden fazla hasarlı binamız var. Bunların 25-30 bin civarı artık yıkık ve kullanılamaz durumda. Orada vatandaşın bir suçu, günahı yok. Vatandaş masum. Vatandaşın evini talan edenler belli. Şimdi vatandaşların evlerini tek tek yapıp teslim etme zamanı. Bu bölgeleri yaparken yeni bir dizayn, yeni bir yaşam ortamı, altyapısıyla, üstyapısıyla mükemmel bir şehir çıkarma ortamı. İşte bunları da yapma zamanı. Bunları yapacağız. Devletin 2 görevi var; birincisi güvenliği sağlar, ikincisi kalkınmayı sağlar. Eğer biri elline silah alırsa, devlet onu vurur. Eğer bir hırsız, bir anarşist çıkarsa devlet ona vurur. Bu devletin kudret ellidir. Onu yapması da lazım, onu yapmazsa, kimsenin canı, namusu güvende olmaz. İkincisi de şevkat ellidir. Yaraları sarar, mazlumların yanında olur ve orada ne kadar sıkıntı varsa ellinden gelen her şeyi yapar\" ifadelerini kullandı. Açılışın ardından Bakan Özhaseki, TOKİ tarafından Bozalan\'da yapılan konutları ile Dicle Nehri kıyısında yapılan Sosyal Yaşam Parkı\'nda incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. \'HASAR EN ÇOK ŞIRNAK, CİZRE, SİLOPİ VE İDİL\'DE\' İl genelindeki restorasyon çalışmaları hakkında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Özhaseki, şunları söyledi: \"Türkiye\'de terörün en şiddetli zamanında özellikle 7 bölgemizde ağır hasar oluştu. En çok hasarın oluştuğu yer de Şırnak ilimiz ve buraya bağlı olarak Cizre, Silopi ve İdil ilçelerimiz. Toplamda 70 bine yakın konut hasar gördü. Bunların 26 bini kullanılamaz durumda, diğerleri az hasarlı. Tabi zamanında devlet olarak biz müdahale edip o terörü bitirdiğimiz gibi şimdi yaraları yavaş yavaş sarma durumundayız. Burada bize düşen mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek, bu anlamda 45 bine yakın vatandaşın ev hasarlarını, uğramış olukları maddi kayıpların hepsini karşıladık. 26 bin civarında da konutların yapımına yaklaşık bir sene önce başlamıştık. Bu konutların bir kısmı bitti ve teslim ettik. Hak sahipleri şu an evlerinde oturuyorlar. Bir kısmı da birkaç ay içerisinde bitecek. Evi yıkılmış ne kadar vatandaşımız varsa, biraz önce söylediğim gibi 26 bin civarında hepsinin konutunu veriyoruz. Ayrıca içerisindeki eşyanın zararını da gideriyoruz. Vatandaş bizimle, bakanlık olarak anlaştığında evinden ilk çıktığı günden itibaren yeni evini teslim alacak olan süreye kadar kira yardımında da bulunuyoruz. Yani devlet olmanın gereği neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan bu evleri yaparken, terör bölgelerinde neredeyse altyapı hiç yoktu. Mesela Şırnak merkez 3 ilçemizde 680 kilometre kanal ağı, 200 kilometre civarında da su hattını inşa etmeye çalışıyoruz. Geçenlerde gittiğimiz Yüksekova\'da her tarafın koktuğunu gördüm. Oradaki arkadaşlara sorduğumda da burada kanal ve altyapının olmadığını söylediler. Doğrusu senelerce burada belediye başkanlığı yapanlar, aklı hayra değil, şerre çalışmış, şerre çalışınca bu işe bakmamışlar. Kocaman bir ilçede, hem de geliri çok olan, arazisi münbiç olan, insanları da biraz zengin olan bir ilçede. Belediye başkanları neden alt yapıyı yapmazlar ki? Demek ki kafaları başka şeylere çalışıyorlar.\" Bakan Özhaseki, incelemeler sırasında folklor ekibiyle birlikte halay çekerek davulcu ve zurnacıya da bahşiş verdi.