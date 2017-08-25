(Görüntülü Haber) Bakan Özhaseki: Senede, 500 bin bağımsız birimi yenilemeyi planlıyoruz

Berktuğ ÖNCÜ- Hasan BOZBEY / BURSA, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 2018\'i pilot yılı ilan ederek tüm Türkiye\'de depreme dayanıksız ne kadar bina varsa belli bir takvim içerisinde yavaş yavaş dönüştürüleceğini belirtti. Özhaseki, \"Senede yaklaşık 500 bin bağımsız birimi yenilemeyi, dönüştürmeyi ve değiştirmeyi hesaplıyoruz\" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe\'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Özhaseki şunları söyledi: \"Kendi bakanlığımla ilgili çevre hususunda çalışmalar yaparken, şehircilik konusunda da büyük işlerin yapıldığı dönemdeyiz. Özellikle deprem gerçeğinin her gün bize kendini hissettiriyor olması, biraz daha bu konularda atak olmamızı icap ettiriyor. Bursa\'da başlayan ve devam eden kentsel dönüşüm alanındaki gayretleri yakından takip ediyoruz. Bizim yetki verdiğimiz iki tane ilimiz var. Biri İstanbul, biri Bursa. Bakanlıktan İstanbul\'a yetkiyi bırakırken, hiçbir yoğunluk artışı yapılmaksızın bina bazlı dönüşümlerde siz yetkilisiniz diyoruz. Ama Bursa\'da 0.50\'ye kadar emsal arttırılabilir dedik. Bu konuda müthiş çalışmalar yaptık. Sene sonuna kadar inşallah bunu yasalaştıracağız.\" KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSFU Kentsel dönüşümle ilgili de konuşan Özhaseki şöyle dedi: \"2018\'i pilot yıl ilan ederek tüm Türkiye\'de depreme dayanıksız ne kadar bina varsa belirli bir bir takvi içerisinde yavaş yavaş dönüştüreceğiz. Senede yaklaşık 500 bin bağımsız birimi yenilemeyi, dönüştürmeyi ve değiştirmeyi hesaplıyoruz. Bunların bütün matematik hesapları yapıldı. Finans kaynakları ve rezerve alanları hesaplandı. İstanbul başta olmak üzere bütün illerimizde yaygın biçimde bu çalışmalarımızı yapacağız.\" Başkan Altepe ziyarette Bakan Özhaseki’ye, Bursa İpeği ile işlenen Yeşil Türbe’nin resmedildiği bir tablo hediye etti.