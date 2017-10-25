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(Görüntülü Haber) Bakan Özhaseki: İstanbul’u 10-15 yılda depreme hazırlayacağız

İSTANBUL, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bağcılar'da "Bağcılar'da Dönüşüm Devam Ediyor" sloganıyla düzenlenen temel atma töreninde konuştu

25 Ekim 2017 20:47

İSTANBUL, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bağcılar\'da \"Bağcılar\'da Dönüşüm Devam Ediyor\" sloganıyla düzenlenen temel atma töreninde konuştu. Olası büyük İstanbul depremine karşı önlem alınması gerekliliğine çağrı yapan Özhaseki, \"İstanbul’u 10-15 yılda depreme hazırlayacağız” diye konuştu. Demirkapı Mahallesi’nde Albayrak Sitesi’nin ve 15 Temmuz Mahallesi’ndeki THY B Blok Sitesi’nin temeli atıldı. Yoğun katılım gösterilen temel atma töreninde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, şunları söyledi: “Olmasını istemediğimiz ancak olacaksa uzun süre sonra olmasını temenni ettiğimiz olası büyük İstanbul depremini göz önünde bulundurarak 10-15 yılda İstanbul’u baştan sona depreme hazırlayacağız. Buradaki bir başka vurgu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok fazla dile getirdiği yatay mimariye geçiştir. Yatay mimaride dikey mimariye oranla daha çok toprakla buluşabilmek mümkün. Mahalle konsepti içerisinde, insanların komşularını tanıdığı, bakkalına selam verdiği, asansöre binilince hatırın sorulabildiği bir ortama doğru gidecek projelerimiz var. İnşallah, bunları da yakında açıklayacağım.” “ANA MUHALEFETİN BAŞKAN YARDIMCISI ÇİRKİN BİR ÜSLUP İÇERİSİNDE” Özhaseki, “Yerinde dönüşümden yanayız. Kimseyi bir yerden alıp bir yere taşımayacağız. Ana muhalefet partisinden bir başkan yardımcısı ‘Vatandaşların evlerini yıkacaklar, alışveriş merkezi yapacaklar ve insanları başka yere taşıyacaklar’ gibi çok çirkin bulduğum bir üslup içerisinde vatandaşları adeta tahrik ediyor. Altını çizerek söylüyorum ki bizim için esas olan yerinde dönüşümdür. İkincisi; kimin evi yıkılıyorsa, ona bir ev verilecektir. Üçüncüsü ise düşündüğümüz mahalle konsepti içerisinde yeni şehirler oluşturmak” dedi. “MÜTEAHHİTLER BİZİM İŞİMİZE KARIŞAMAZ” Dikey mimarinin tercih edilmesi gerektiğini savunan müteahhitlere gönderme yapan Özhaseki, “Savunmalarında arazinin daha çok boşalacağı ve bu alanların sosyal donatıya ayrılacağı bulunuyor. Ayrıca bir başka hesapları ise daha yüksek katlı yapıldığı zaman, düşük katlılardan daha ucuza mal oluyor. Ancak biz yeni mahalle konsepti ile ortaya çıkıyorsak, onun finansı da, alt yapısı da bizi ilgilendirir. O yüzden bizim işimize müteahhitler karışamaz. Biz işimizi ihale ederiz, onlar da gelir sadece yapar” ifadelerini kullandı. “BAĞCILAR’IN YÜZDE 60’INI DÖNÜŞTÜRMEK ZORUNDAYIZ” Kentsel dönüşümün gerekliliğine dikkat çeken Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise, “1999 depreminden önce yapılan yapıların tamamının kontrol edilip dönüştürtülmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu binaların tamamı deniz kumundan yapıldı. 1992’de Bağcılar ilçe olduğunda bu yapıların yüzde 80’i zaten yapılmış olduğuna göre, bakanımın da dediği gibi demek ki biz Bağcılar’daki binaların yüzde 60’ını dönüştürmek zorundayız” diye konuştu.

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