(Görüntülü Haber) Bakan Özhaseki hendek olaylarında Şırnak'ta 48 bin yapı zarar gördü

Sekvan KÜDEN ŞIRNAK, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, terör örgütü PKK\'lıların Şırnak genelinde kazdığı hendeklerden dolayı, 48 bin 500 yapının zarar gördüğünü ifade ederek, Bir yangın yerine döndü burası. Allah bir daha göstermesin, kandırılmış gençler ortaya çıkıp, çukurlar kazdılar, özyönetim ilan etmeye kalktılar. Yani bağımsızlık ilan etmeye, bu ülkeyi parçalamaya çalıştılar, herkesi ezdiler yaktılar, yıktılar dedi. Şırnak Üniversitesi tarafından organize edilen Şırnak Şehircilik Zirvesi konulu toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Mehmet Aktaş ve çok sayıda davetli katıldı. Üniversitenin 15 Temmuz Demokrasi ve Kongre Merkezi\'nde gerçekleştirilen zirve öncesi, Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi tarafından salondakilere tef sunumu yapılırken, Türkçe ve Kürtçe şarklılar seslendirildi. \'BAZI ŞEHİRLER VAR Kİ ÜLKELERİNİN ÖNÜNE GEÇERLER\' Şehircilik Zirvesi\'nin açılış konuşmasını yapan Bakan Özhaseki, Anadolu ve Mezepotamya\'nın barındırdığı tarihi şehirin önemine dikkat çekerek, Dünyada hiç biryerda 5 bin yıllık bir şehir yok. Bizim şehirlerimiz en eski şehirlerdir. Bilim adamlarına göre dünyanın en eski yerlerinden biri Mezopotamya biri Anadolu topraklarıdır. 10\'larca kavim yaşamış 10\'larda medeniyet yaşamış. Bizden öncede çok kavimler yaşamış Asurlardan başlayarak, Persler, Hititler daha sonraki dönemlerde Romalılar yaşamışlar. Bizim şehirler devletlerle kıyasladığında bile çok eski. Hiçbir devletin ömrünü 10 bin yıllık olarak göremezsiniz. 5 bin yıllıkta bir devlet yoktur tarihte 3 bin yıllıkta. Ama 5-10 bin yıllık şehirler var Anadolu\'da zaten yapılan kazılarda en eski tarihte topluca insanların yaşadığı yer olarak Şanlıurfa Göbekitepe çıktı. Bilim adamları öyle tespit etiller 11 bin 500 yılık bir şehir çıktı. Taşıdığımız bu miras öyle güçlü ve geleneksel bir mirastır. Bazı şehirler var ki ülkelerinin önüne geçerler. İstanbul Ankara İzmir Antalya gibi şehirleri anası kadir gecesi doğurmuş şehirler bunlar kendiliğinden büyür bunlara özel birşey yapmanıza gerek yok zaten. Ama Anadolu\'daki diğer şehirlere bakarsanız bu şehirlerin yöneticileri ufuklu ise büyür değilse küçülür dedi. \'ŞIRNAK\'TA 11 BİN KONUT OTURULAMAZ VAZİYETE\' Bakan Özhaseki, 2015-2016 yılları arasında Şırnak kent merkezi, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde teröristlerin kazdığı hendeklerden dolayı 48 bin 500 yapının zarar gördüğünü belirterek, 11 bin konutun ise oturulamaz durumda olduğunu söyledi. Bakan Özhaseki, Bir yangın yerine döndü burası. Allah bir daha göstermesin. Kandırılmış gençler ortaya çıkıp çukurlar kazdılar, özyönetim ilan etmeye kalktılar. Yani bağımsızlık ilan etmeye bu ülkeyi parçalamaya çalıştılar. Herkesi ezdiler yaktılar, yıktılar. Vicdan dışında herşey hakimdi. Şırnak genelinde 48 bin 500 civarında yapı zarar gördü. 11 bin tanesi oturulamaz vaziyete. Altyapı tahrip oldu zaten altyapı yoktu 15 sene süren ideolojik takıntılı belediyecilik nedeniyle buradaki arkadaşlar belediyeciliği düşünmediler. Ama bir an önce devlet olarak hemhal olup asayişi ve güvenliği sakladık. Arkasından yapılması gerekenleri sırasıyla bir düzen içerisinde yapmaya çalıştık. Hızlı hareket ederek şu anda Şırnak genelinde 10 bin civarında konut yapıyoruz. Bu konutların bir kısmı bitti bir kısmını teslim ettik, bir kısmını da önümüzdeki günlerde teslim edeceğiz. Burada Belediye başkanı olarak seçildiğini zanneden zevat ve çevredekiler birinci derecede sorumluluklarını unutup bu millete karşı hizmet etmek değil, Kandile hizmet etmek gibi gördüler. Taşeron olarak çalıştırdıkları kişilerin paralarını alıyorlar, ellerinden bir yerlere gönderdiler bunlar belgeli. Türkiye\'de şehircilik kanunu 1930\'lu yıllarda çıkarıldı. Binlerce yıllık şehirlere sahibiz ama kanunlarımız 80-90 yıllık. Bunları yeniden günceleştirmek lazım diye konuştu. \'ÜZERİNDE YAŞADIĞIMIZ BU GÜZEL COĞRAFYADA BİR TAKIM OYUNLAR OYNANIYOR\' Terör örgütleri, PKK, FETÖ ve DAİŞ ile mücadele konusuna da değinen Bakan Özhaseki, şöyle konuştu Üzerinde yaşadığımız bu güzel coğrafyada bir takım oyunlar oynanıyor. Hele son bir kaç yıldır artık bu oyunlar ayuka çıktı. Bir taraftan, bir taratan FETO, bir taraftan DAİŞ diye uydurulmuş örgüt belası. Bu ülkenin başına bela oldu. PKK zamanında belki bir hak arama mücadelesi olarak gözüküyorsa da zamanında yapılmış bütün hizmetler verilen bütün özgürlükler, daha sonra bu işlerin çok demokratik ortamda tartışılıyor olması onları bu yaldan geri çevirmedi sebep dışardan destekleniyor. Eğer birileri size dışardan para veriyorsa, silah veriyorsa, lojistik destek sağlıyorsa sizi de kullanırlar. Ne yazık ki kandırılmış gençlerle bunu senelerce devam ettirdiler. Bu milletin arasına ayrılık tohumu ektiler büyük bir bela açtılar milletin başına. Bir başka yarayı aynı yerden destekleyenler aynı kanallardan bu insanların başına bela ederek din duygumuzu sömürerek FETÖ üzerinden yaptılar. O insanlar kibar yüzlü gülümseyen insanlar bir gece geldi sivil 250 kişiyi şehit ettiler 2 binden fazla kardeşimizi yaraladılar gazi ettiler. O darbe teşşebüsü başarılı olmuş olsaydı bugün burada konuşuyor olmazdık. Bayraklar dalgalanmazdı ezanlar da herhalde okunmuyordu. Sonra DAİŞ diye bir örgüt çıkardılar ortaya. Bütün dünya bunları lanetledi. Bir algı operasyonu onu bahane ederek toplandılar. Onları bahane edenlere biz soruyoruz, şimdi burda ne işiniz var sizin 10 bin kilometre öteden niye geldiniz siz buraya Bir ortaklığınız mı var ortak bir tarihiniz mi var, kültürünüz akrabalığınız mı var Bizim var. Niye siz 10 bin kilometre öteden Suriye\'ye geldiniz Sonra niye bölmeye uğraşıyorsunuz kendiniz bir arada durmak için çırpınıyorsunuz. Adamlar bizim coğrafyamıza geliyor asrın başında cetvellerle çizdiler şimdi şehir şehir bölüyorlar mahalle mahalle bölüyorlar. Niye bölmeye uğraşıyorsunuz kardeşim.