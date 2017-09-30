(Görüntülü Haber) Bakan Özhaseki: FETÖ’nün sapık kitapları yerine Kuran okuyun

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet, Özhaseki, bazılarının hala FETÖ\'cüleri haklı gördüğünü söylediğini belirterek, ‘’Sizde hiç mi akıl yok? FETÖ’nün sapık kitaplarını okuyana kadar Kuran okuyun. Yalan söylemek, özel hayata girmek, başkasının hakkını yemek var mı peygamber efendimizin hayatında ? Niye onun hayatını örnek almazsınız ?\" dedi.



AK Parti Kayseri Kocasinan ilçesi kongresine Bakan Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, eski bakan ve Kayseri milletvekili Taner Yıldız, milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis Atçı, Sami Dedeoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Cahit Özden, ilçe belediye ve parti başkanları ile çok sayıda delege katıldı. Kültür merkezindeki kongrede kürsüye çıkan Bakan Özhaseki, Fethullah Gülen’i ve örgütünü hedef aldı. Özhaseki şunlar söyledi:



\"Bildiğiniz o el FETÖ’ye siyasete kumpas kurdurdu. FETÖ’cüler Deniz Baykal’a kumpas yaparak Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP’nin başına getirdiler. MHP’ye kumpas kurdular, sonra sıra bize geldi. Yargıya kumpas kurmak istediler beceremediler. Sonra askeri güç. Hiç başınızı öne eğmeyin bu yapı 40 yıldır var. Cennet vaadeden aslında Ecevit. Kendisini kötülemek için söylemiyorum ama o zaman yurtdışında okullar falan açtırdılar. Ondan sonra hizmet eri olduğunu söyleyen o güçler vahşi yüzlerini ortaya koydular. 250’ye yakın kişi şehit oldu. Bazıları onları haklı gördüğünü söylüyor. Sizde hiç mi akıl yok ? FETÖ’nün sapık kitaplarını okuyana kadar Kuran okuyun. Yalan söylemek, özel hayata girmek, başkasının hakkını yemek var mı peygamber efendimizin hayatında ? Niye onun hayatını örnek almazsınız? Ancak bizim hoca efendi var ya, peygamber efendimiz hoca efendinin rüyasına girmiş. Askerlere içki içebilirsiniz, başınızı açın demiş. Allah belanızı versin. Bunca gerçeklik ortaya çıktıktan sonra bu yapının arkasında oluna bilir mi? Vatandaşlarımıza kurşun sıkanlar bu olayın cezasını çekecek. Devlet de kendi içinde aranıyor ByLock’u kullananlar görevden atılıyor. Artık PKK’ya katılan kimse kalmadı. Türkiye içinde bittiler. Sadece ayakta kaldıklarını göstermek için el yapımı tertipler kuruyorlar. Hainlikler ile yavrularımızı şehit ediyorlar. Biz bitmedik demek istiyor.\"



\"BELEDİYECİLİĞİ CHP BENİM KÜLAHIMA ANLATSIN\"



Bakan Özhaseki, genel kuruldaki sözlerini belediyecilik hizmetleri ve CHP’ye bu konudaki eleştirilerle bitirdi. Özhaseki şöyle konuştu:



\"Bizler dava adamıyız. Derdimiz; bayrak ve vatan. Bunun için bir araya geliyoruz. Yoksa hiçbirimizin gelecek kaygısının olduğunu pek sanmıyorum. Hayat bir mücadele bu mücadele Adem aleyhisselamın çocuklarının olduğu andan itibaren başlıyor. Mücadele iyiler ile kötüler arasında devam ediyor. Bizler iyilerle birlikte olmaya çalışıyoruz. Allah güzel işler yapmayı nasip etsin diye dua ediyorum. Türkiye’nin yakın tarihinde iki dönüm noktasında. Belediyeler için 1994 belediyeleri ve 2002’de AK Parti’nin iktidarı. 1994’ten önce çöp dağları var mıydı? Vardı. Çöpleri patlıyordu. 1994’e doğru gelindiğinde sular akmıyordu. Hizmet var mı? Ne hizmeti altyapı yoktu. Asfaltlar çukurlardan geçilmezdi. Belediyeciliği CHP benim külahıma anlatsın. CHP’li milletveli geçtiğimiz günlerde Dadaloğlu şenliklerinde yaptığı konuşmada hırsız olmamalı dolandırıcı olmamalı dedi. Bizde evet olmamalı dedik. Kayseri’ye birçok milletvekili geldi. Belediyeden en büyük yolsuzluk İstanbul’daki CHP döneminde yaşandı. Biz hiçbir şekilde ayrım yapmadık. Hizmeti herkese ulaştırdık. 15 yıldır iktidardayız çok güzel işler yaptık. Her bir alanda ekonomide, ulaşımda, sağlıkta hep başarılıyız.\"



TANER YILDIZ: TÜRKİYE’NİN AK PARTİ\'YE İHTİYACI VAR



Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve Kayseri milletvekili Taner Yıldız da kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Ak Parti’ye özellikle bu dönemde ihtiyacı olduğuna değindi. Yıldız, \"Çaycısından genel başkanına kadar hepimiz bir halkanın parçalarıyız. Sorumluluk AK Parti olarak omuzlarımızda. Ak Parti\'ye Türkiye’nin ihtiyacı var. Tehditler çok biliyoruz ama koşacağız, çalışacağız, çabalayacağız . PKK’nın, FETÖ’nün, YPG’nin ve DEAŞ’ın tek dertleri var. O da, Recep Tayyip Erdoğan gitsin, Ak parti iktidardan uzaklaşsın\" dedi.