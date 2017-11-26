(Görüntülü Haber) Bakan Özhaseki: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerekirse kendini de öz eleştiriye tabi tutuyor

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'İstanbul\'a ihanet ettik\' sözlerini değerlendirirken, Bakan Özhaseki, \"Recep Tayyip Erdoğan, gerekirse kendini de öz eleştiriye tabi tutuyor. Silüetlerle ilgili bunu söylemiştir. Ne olur, şu dürüstlükten biraz da sizinkiler nasibini alsa doğru konuşsalar keşke sizinkiler de\" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Artvin’e gelerek, AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı 6’ncı Olağan Kongresi\'ne katıldı. Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongrede konuşan ve görev yaptığı Kayseri Büyükşehir Belediye başkanlığındaki dönemi anlatan Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:



“Artvin Belediyesi gibi biz de Kayseri Belediyesi\'ni CHP’den aldık. CHP’den belediyeyi teslim almanın ne olduğunu iyi bilirim. Belediyeyi devraldığımızda şehrin yarısında sağ, yarısında da sol mafya hakimdi. Bunların izni olmadan vatandaş, belediye ihalesine giremezdi. Kayıp kaçaklar, yüzde 60, 70’lerdeydi. Herkes, belediyeden alacaklıydı. Belediye, işçilerine aylarca maaş ödememiş, ikramiyeler de birikmişti. Bugün buraya gelirken, internette haberlere bakarken, Kılıçdaroğlu konuşmuş. ‘Biz, şöyle belediyecilik yaparız, böyle belediyecilik yaparız’ demiş. Lafta yapılır, dediğin gibi olur; ama işin gerçeğine gelince CHP belediyeciliği benim anlattığım gibidir.\"



\'İSTANBUL’A KİM İHANET ETTİ?\'



Türkiye’de, belediyecilikte 2002 yılının dönüm noktası olduğunu kaydeden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘İstanbul’a ihanet ettik’ çıkışını değerlendiren Bakan Özhaseki, şunları söyledi:



“Türkiye’de bazı işlerin dönüm noktası vardır. Belediyecilikte dönüm noktası 94 yılıdır, iktidarlarda da dönüm noktası 2002 yılıdır. Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı\'mız, ‘İstanbul’a ihanet ettik’ gibi bir söz söyledi. Plan Bütçe Komisyonu\'nda CHP’liler, sürekli bana soruyor. Dedim ki birkaç bir şey söyleyeceğim, bu konuda. Doğru, Sayın Cumhurbaşkanı\'mız, bunu söyledi. Neyle ilgiliydi söylediği? Silüetlerle ilgili. Birincisi Türkiye cumhuriyeti tarihinin düşündüğünü net söyleyen, dobra, dürüstlükle emsali olmayan tek lider var, Recep Tayyip Erdoğan. Gerekirse kendini de özeleştiriye tabi tutuyor. Silüetlerle ilgili bunu söylemiştir. Ne olur, şu dürüstlükten biraz da sizinkiler nasibini alsa doğru konuşsalar keşke sizinkiler de. İstanbul’a kim ihanet etti; ben, size söyleyeyim. Sene 19850-1960’lar, İstanbul’da gecekondu sayısı, 60 bin civarında. 1994 senesinde Sayın Cumhurbaşkanı, belediyeyi devraldığında gecekondu sayısı, 640 bin. 700 bine yakın da kaçak yapı var. Yaklaşık 1 milyon 350 bin. Kim ihanet etti size göre? 1950’lerde, 1960’larda kim vardı? O dönemde CHP vardı.\"



Konuşmaların ardından kongreden ayrılan Bakan Özhaseki, Artvin Valiliği ile Artvin Belediyesi\'ni ziyaret etti.



Öte yandan tek listeyle gidilen kongrede Şenol Alparslan, AK Parti Artvin merkez ilçe başkanlığına seçildi.