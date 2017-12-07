(Görüntülü Haber) Bakan Özhaseki: Bitlis'i tarihindeki adına yakışır hale getireceğiz (2)

YENİLENEN CADDENİN AÇILIŞINI YAPTI



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bitlis\'te Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında yapılan çalışmayla yenilenen Kazım Dirik Caddesi\'nin açılışını yaptı. Arifbey Çarşısı\'nda düzenlenen açılışta Bakan Özhaseki, sokakta bulunan esnafı ziyaret edip, Ulu Cami’de Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.



Daha sonra Ak Parti il binasına geçen Bakan Özhasek, burada Aralık ayı il danışma kurulu toplantısına katıldı. Partililere konuşan Bakan Özhaseki, ülke için çok çalışacaklarını ve selamete çıkaracaklarını söyledi.



\'CHP ASLINDA ROTA DEĞİŞTİRDİ\'



Konuşmasında, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı iken kendisini yolsuzluk yapmakla suçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na dava açıp, kazandığını hatırlatan Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:



\"15 gündür Türkiye’yi meşgul ediyor, söylediği neydi? Man adası diye bir ada var. Neresi olduğunu biz bilmiyoruz da götürücülüğü iyi bildiği için onları biliyor. Burada 1 liralık kurulmuş bir şirket var. Buraya Cumhurbaşkanımızın yakınları, oğlu, eniştesi, kardeşi milyonlarca dolar göndermişler. Şirket kurulabilir, para gider, gelir bunları pek bilmem. Madem bunları iddia ediyorsun, bu belgeleri göster bakalım dedik, Ak Partililer olarak görelim dedik, yok dedi. Savcılığa verelim, yok dedi. Gazetecilere ver dedik. Aradan 3-5 gün geçince sıkıştılar, en sonunda şirket sözleşmeleri dağıttılar. Bu ne rezilliktir, CHP aslında bir rota değiştirdi.\"



Konuşmasının ardından Bakan Özhaseki’ye, Ak Parti İl Başkanı Nesrullah Tanglay tarafından tablo hediye edildi. Bakan Özhaseki daha sonra karayoluyla Muş’a hareket etti.