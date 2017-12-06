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(Görüntülü Haber) Bakan Özhaseki: Bitlis'i tarihindeki adına yakışır hale getireceğiz

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Bitlis'e geldi

06 Aralık 2017 19:10

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Bitlis\'e geldi. Bakan Özhaseki, \"Bitlis\'i tarihindeki adına yakışır hale getirmek için ne formül varsa devreye sokup uğraşacağız\" dedi. Muş\'tan kara yoluyla kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'yi Bitlis Valiliği önünde kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum amirleri karşıladı. Ardında valiliğe geçen Bakan Özhaseki, gazetecilere ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bitlis Deresi ile ilgili yaptıkları çalışmaları anlatan Özhaseki, şöyle dedi: \"Kayyum belediyemizin, valiliğimizin yaptığı sokak sağlıklaştırma çalışmasının açılışını yapacağız. Hem de yıllardır kangren haline gelen dere üzerindeki yapıların ve dere ıslahının nasıl yapılacağı hususunu kendi aramızda istişare edeceğiz. Kolay değil. Çünkü kolay olmaması, daha çok istimlak bedellerinin bulunamamasından kaynaklanıyor, kamulaştırmaya para ayrılamamasından kaynaklanıyor. Ama her işin formülü var. Formülleri bulacağız, çalışacağız. Bitlis\'i tarihindeki adına yakışır hale getirmek için ne formül varsa devreye sokup uğraşacağız. Batı\'ya gidenler bilirler; bütün şehirler ırmaklar üzerine kurulmuştur. Onlar her türlü istifade ederler sudan. Bizde ise burada ne yazık ki onu kapatmışız, üstünü örtmüşüz, tapulamışız, birilerine vermişiz. Haddinden fazla yanlış bir uygulama. Şimdi o yanlış uygulamayı çekmeye çalışıyoruz. Bu konuda birtakım formüller var inşallah onlar da devreye girecek.\" Vali İsmail Ustaoğlu ise Bitlis\'in tarihi ve kültürel derinliği olan bir kent olduğunu belirterek, \"Bitlis, 600\'ün üzerinde tescilli tarihi eseriyle bölgedeki tarihi zenginliğin en fazla olduğu bir kent. Anadolu\'ya ilk giriş kapımız olan Ahlat\'ı kendi bünyesinde barındırıyor. Bitlis\'i tekrar tarihi kimliğine kavuşturmak için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz\" diye konuştu. Bakan Özhaseki, açıklamaların ardından belediye başkanları ile valilik toplantı salonunda bir araya geldi.

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