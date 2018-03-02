(Görüntülü Haber) Bakan Özhaseki: Bir tek oyunlarını tutturamadıkları ülke Türkiye(YENİDEN)

Mahir ALAN- Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ortadoğu coğrafyasında kan ve gözyaşının bulunduğunu, oynanan oyunun tutturulamadığı tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Çeşitli törenlere katılmak üzere Adıyaman’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’yi havaalanında, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri Adnan Boynukara, Salih Fırat, Halil Fırat, protokol üyeleri ile STK temsilcileri karşıladı. Havaalanından Kahta ilçesinde geçen Bakan Özhaseki, burada İLBANK A.Ş. Yatırımları temel atma ve arıtma tesisi açılış törenine katıldı. Törende kalabalığa konuşan Bakan Özhaseki, emperyalist güçlerin Kuzey Afrika\'dan Afganistan\'a kadar olan bölgede istediklerini yaptığını ve razı olmayanları parçaladığını ifade etti. Türkiye\'nin de bulunduğu coğrafyada şu anda kan ve gözyaşı bulunduğunu dile getiren Özhaseki, şöyle dedi: \"Bir tek oyunlarını tutturamadıkları ülke var o da Türkiye’dir. Son 3 yıldır başımıza gelenlere bir bakar mısınız? Bir taraftan PKK belası zaten 40 yıldır sürdürmektedir. Bu vahşi mücadelesini güya son 2-3 yılda çukurlar kazıp öz yönetim ilan etmeye sonradan bir parça koparıp aşağıdaki parça ile birleştirip kocaman bir PKK devleti kurmaya kalktılar. Kendi içimizden çıkan hainler yapıyor bunu. Allah’a hamdolsun uyanık davrandık. Orada atik davrandık ve cesaret ile işin üstüne gittik. O eline silah alıp yavrularımızı vuran sivil insanları vuran çocukları mazlumları vuran katilleri o eştikleri çukurlara doldurduk. Türkiye temizlendi. Hamdolsun o tehlike atlattık ülkemizin sınırları dışında gerekeni yapıyoruz.” Türkiye\'nin bir yandan da terör örgütü FETÖ ile mücadele ettiğini hatırlatan Bakan Özhaseki, şöyle devam etti: \"Bir başka bela son 2-3 yıl başımıza çıkan FETÖ belası. Onlar da aynı kırk yıldır bu ülke içinde yer almışlar. Sırıtık yüzleri ile karşımıza çıkmışlar. Hizmet evi demişler, dindarız demişler, bak yurt dışında bize ülkemize dost insanlar yetiştiriyor demişler ve sonra bir gece gerçek yüzleri açığa çıkmış. Şimdi bütün dinleme, tutanak, mahkemelerin ortaya koymuş olduğu belgelerden anlıyoruz ki; kırk yıl içinde kendilerini saklamışlar. Müslüman gibi gözükmüşler ama yurt dışında bu emperyalist güce hizmet ediyorlar. Emir verilince de tamamıyla Müslümanlıklar bitmiş çıkmışlar dışarıya devletten zamanında elde ettikleri imkanlar ile silahlarla masum insanları vurmaya kalktılar. Ve yine anlıyoruz ki; o belgelerden Müslümanlık adına bildiğimiz ne kadar doğru varsa hepsini adeta tahrip etmişler. Yalan söylemek bunlarda serbest, zina bunlarda serbest kendini saklamak için içki içmek bunlarda serbest bir başkasının hakkını yemek sonuç almak serbest, insanları gözetlemek bunlarda serbest iftira etmek serbest bunların hangisinin dinde yeri var. Bizim bildiğimiz din doğruluk dinidir. Kuran ve sünnet dinidir. Hoca dediğimiz insanlar eğer Kuran ve sünnete uyuyorlarsa başımızın tacı uymuyorlarsa lanet olsun onlara onlar FETÖ dini mensupları bunu çok iyi gördük. Kanser ruhu gibi sardıkları devletin içerisinden aldık büyük bir cerrahi müdahale ile kaldırdık attık bunları Allah’a hamdolsun bu işin altından kalktık.” Bakan Özhaseki konuşmasının ardından beraberindekilerle arıtma tesisinin açılışını yaptı, çeşitli projelerin temelini attı.