(Görüntülü Haber) Bakan Özhaseki: Barzani temsil ettiği dünyanın içine bomba bıraktı

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kuzey Irak’ta yapılan referandum ile ilgili olarak, \"Barzani, temsil ettiği dünyanın içine bir bomba bırakıp, oraya kan, bela, gözyaşı getiriyor. Arkası belirsiz maceraya yol açıyor. Sevinenler kim? İsrail bayraklarıyla gezenler. Hesapları var mı? Çok net\" dedi.



Türk Dünyası Mühendis ve Mimarlar Birliği tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları \'2016 Haydar Aliyev Yılı\' ödülleri törene katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Türkmenistan ve Kırgızistan’dan da bakan düzeyinde konukların katıldığı proje olimpiyatlarının Türk mimarisinin babası sayılan Mimar Sinan’ın memleketinde yapılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Özhaseki, etkinlik öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.



\'BİR ARADA DURMAK RAHMETTİR\'



Barzani konusunda büyük bir oyun oynandığını söyleyen Bakan Özhaseki, \"Bu oyunun bir parçası olarak Barzani yer almaya devam ediyor. Belki olaya şöyle bakarsak çok daha iyi anlarız; Barzani nihayetinde Kürt kimliği olan birisi. Müslüman mı? Bildiğimiz kadarıyla Müslüman. Fakat orada yapmış olduğu bu hareketle kendine has bir siyaset uyguluyor olabilir ama temsil ettiği dünyanın içine bir bomba bırakıyor. Oraya kan, bela, gözyaşı getiriyor. Arkası belirsiz maceraya yol açıyor. Sevinenler kim? İsrail bayraklarıyla gezenler. Hesapları var mı? Çok net. Hesaplarının ne olduğu da belli zaten. Öyle bir şeye niye oradaki bir lider sebebiyet verir ki? İşte bunu düşünmek lazım. Bir başka düşünmemiz gereken konu da mesele iyice açıklığa kavuşsun diye söylüyorum. Avrupa Birliği ülkeler onca milletten oluşuyor mu? Evet. İçlerinde birçok din farklılığı, mezhep farklılığı var mı? Evet. Eğer bir parçalı hale getirirseniz 500 parça çıkar ama bir arada durmak için çırpınıyorlar. Demek ki bir arada durmak bereket ve rahmettir. Aynı şeyi o ülkeler geliyorlar bizim coğrafyamızda paramparça ediyorlar. Mahalleleri, sokakları ayırıyorlar. Neredeyse ev ev ayıracaklar. Taktik bunları parçala ve istediğin gibi idare et. Müslümanların biraz uyanık olması gerekiyor. İşte bu kötülüğe kapı açanlar ileride lanetlenecek. Bize düşende orada birliği, dirliği sağlamak olacaktır\" dedi.



\'BÜTÜNŞEHİRLER NÜFUSLARINA GÖRE BELİRLENECEK\'



Büyükşehirlerden sonra hizmetlerin tümünü kapsayacak şekilde daha verimli olması için yeni düzenleme ile getirilecek \'bütünşehirler\' uygulamasının nüfuslara göre belirleneceğini söyleyen Çevre ve Şehircilik bakanı Özhaseki, \"Bütünşehir yasası bundan 3 yıl kadar önce yürürlüğe girdi. Hinterlant yasası ile de bunun ilk adımı atılmıştı. Yani şehirlerin aynı havzada yaşayan aynı bölgede aynı altyapıyı kullanan, aynı havayı soluyan insanların tek elden bütün sorunların çözülmesi problemlerin giderilmesi hususuyla ilgili bir çalışma yapıldı. Bu birkaç senedir uygulanıyor. Uygulamanın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördük. Tek elden şehrin planlanması, sorunlarının çözülmesi, kaynaklarının çözülmesi ve şehri geleceğe taşıyacak büyük projelerin yapılması hususu doğru bir projeydi. Bu uygulama biraz daha genişleyerek devam edecek. Belki şehir nüfusları biraz daha düşürülerek birçok şehir daha önümüzdeki günlerde ilave edilebilir. Bu önümüzdeki günlerde tartışılacak. Aynı zamanda uygulamada birkaç sorun aksaklıklarda tespit edildi. Bunlarında giderildiği ortamı meclisin ortamında hep birlikte görüp, tartışacağız. Sayısı kaç olacak? O sizin nüfus baremini belirlemenize bağlıdır. Yani nüfusu 600 binde tutarsanız sayı belli ya da nüfusu daha aşağı tutarsanız sayı değişiyor. Nüfus baremimi olur yoksa başka bir şey mi olacak? Bu tartışma sonrası ortaya çıkacaktır\" dedi



\'MEVLÜT BEYİN YARDIMCISIYIM\'



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na seçilen Mevlüt Uysal\'a başarılar dileyip, kendisine elinden geldiğince yardımcı olacağını söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki ‘’ Hayırlı olsun, Mevlüt Bey\'i tanıyoruz. Gayretli ve çalışkan bir arkadaşımız. Bu bayrağı şimdi o takip edecek. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminden itibaren başlayan süreçte müthiş bir belediyecilik vardı. Yani 1990’lı dönemlerin başında yaşanan susuzluk, çöp dağlarının oluşması gibi hatta o çöp dağlarının patlayıp insanların ölmesi gibi vahşi bir şekilde çevrede gecekondulaşmaya her alanda sit alanları dahil yapılaşmaya göz açmak gibi çirkinliklerin hepsi bitmişti. Bunların hepsi eski dönemde meşhur CHP’nin belediyeciliğine ait dönemlerdi. 1994 ile hizmet başladı. Devam etti ve en son bayrağı Kadir Topbaş taşıdı. Ancak bizde kendisinin açıkladığı kadarıyla olayı biliyoruz. Tek taraflı istifa ettiğini belirtti. Orada bizim meclis çoğunluğumuz var. Arkadaşlarımızın yaptığı istişareler neticesinde Mevlüt Bey bu bayrağı aldı. Seçimlere kadar taşıyacak. İstanbul’a emek veren biri olarak bundan sonra ben de Mevlüt Bey\'in yardımcısıyım’’ diye konuştu.