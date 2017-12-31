(Görüntülü Haber) Bakan Özhaseki: 2018 kentsel dönüşüm yılı olacak

Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, \"İnşallah 2018 yılı bizim için kentsel dönüşümün ve depreme hazırlığın çok hızlı başlayacağı bir yıl olacak\" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki 2017 yılının son gününü Erciyes Kayak Merkezinde ailesi ile birlikte geçirdi. Burada Doğan Haber Ajansına (DHA) özel açıklamalarda bulunan Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı Erciyes Master Planı\'nın meyvelerini görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Erciyes Kayak Merkezi\'nin belediye başkanlığı döneminde tesisler yapılarak hayat geçirildiğini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, \"Belediye başkanlığının en güzel yanı bir icraatın başında olmak. Kendinize has bir bütçenizin olması ve sonrasında onu kendi yönetiminizde uygun şekilde vatandaşın hizmetine sunabilmek. Doğrusu Kayseri\'nin bir marka şehir olabilmesi kendi değerlerini açığa çıkarabilmesi adına da zamanında birçok proje ortaya koydum. O projenin en güzellerinden birisi de Erciyes Kayak Merkezi. Senede 1-2 sefer de olsa insanların buraya gelip dolu dolu bütün tesisleri kullanması görmek mutluluk verici. Özellikle bu sene Arap coğrafyasından ve Ruslar gelmeye başladı. Zaten Kayseri\'nin çevresindeki illerden Birçok insan buraya geliyor ve kayak yapıyor. Akşam üstü bir saat olmasına rağmen ve kayak için uygun bir saat olmamasına rağmen şuanda pistlerin dolu olması da zaten bu sözlerimi teyit ediyor. Tabi önemli olan geride bir eser bırakıp gitmek. Ben kendi belediye başkanlığı dönemimi hizmetlerle bıraktığım için mutluyum\" diye konuştu. \'2018 BİZİM İÇİN DEPREME HAZIRLIĞIN BAŞLAYACAĞI BİR YIL OLACAK\' 2017 yılı değerlendirmesi ve 2018 yılından beklentilerini açıklayan Bakan Özhaseki, şöyle konuştu: \"Ülke olarak inşallah 2017\'deki yaşadığımız krizleri ve sıkıntıları bir daha yaşamayız diye dua ediyoruz. 2016 ve 2017 yılı çok sürprizlerle dolu, dışarıdan birçok etkiyle içerideki fitne ocaklarının yerinde duramadığı yaşamak istemediğimiz olağanüstü durumları yaşayarak geçti. İnşallah bir daha yaşamayız. Allah\'tan önce onu dileyelim. Bizim içinde Bakanlık olarak bir taraftan kendimize has çevreyle ilgili ayrıca şehircilikle ilgili gece gündüz bir koşuşturmayla geçtiği gibi Güneydoğu\'daki yapılanmalar noktasında da 2017 yılında çok yoğun bir çalışma ortamımız oldu. Orada bütün zararları sarabilme adına 26 bin civarında konutun ve parkların yapılması, altyapının inşa edilmesi başlı başına bir zorluktu. Zaten geçen hafta bile 2 kez Şırnak\'a, Cizre\'ye, Silopi\'ye gittim. Sonrasında Hakkari ve Yüksekova\'ya gittim. Oralarda yoğun faaliyetlerimiz devam ediyor. Bir taraftan da Türkiye bir deprem ülkesi olduğuna göre depreme hazırlık yapabilmek adına depremlerle ilgili hazırlıkları tamamladığımız ve önümüzdeki sene meclise getirebileceğimiz bir çalışma yılı oldu. İnşallah 2018 yılı da bizim için kentsel dönüşümün ve depreme hazırlığın çok hızlı başlayacağı bir yıl olacak.\"