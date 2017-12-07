(Görüntülü Haber) Bakan Kurtulmuş'tan, Turizm Fuarı'nda Kudüs tepkisi (3)

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- TURİZM sektörünün nabzını tutan 11\'inci Travel Turkey Turizm Fuar ve Kongresi, İzmir\'de açıldı. Turizm Fuarı\'nın partner ili Nevşehir, uluslararası destinasyon partneri de Ukrayna oldu. Fuarda ayrıca Erken Rezervasyon Kampanyası\'nın 2018 tanıtımı da gerçekleştirildi. Fuarda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ABD\'nin Kudüs kararına tepki göstererek, \"Kudus\'ü başkent yapmaya kimsenin gücü yetmez, hesapları tutmaz. Bu yanlıştan vazgeçilsin. Barıştan, huzurdan, insan haklarının yanında olan kimse bunu kabul etmez\" dedi. Dünya ve ülke turizminin İzmir\'deki buluşması, 11\'inci Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi, Fuarizmir\'de başladı. 9 Aralık tarihine kadar açık olacak fuar, İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB ortaklığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlendi. Fuarın partner ili Nevşehir, uluslararası destinasyon partneri de Ukrayna oldu. Fuarın açılış töreni C Holü\'nde gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun yanı sıra, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı Hukuk İşleri Müdürü Taras Krykun, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı (TÜRSAB) Başaran Ulusoy, THY Yurtiçi Satış Başkanı Halil İbrahim Polat, Hürriyet Gazetesi Reklam Direktörü/İcra Kurulu Üyesi Zeynep Tandoğan, valiler, milletvekilleri, belediye başkanları, siyaset ve iş dünyasının temsilcileri katıldı. ÇİN VE TAYLAND DA FUAR\'DA İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Türkiye\'nin turizmde fiyat ve kalite sorunu olmadığını belirtirken, TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy da, \"Tarih 4 Ocak 2007, TÜRSAB yönetim kurulu toplantısı. Gündem toplantısında şunu söyledim; Sene 1926 Karadeniz gemisi Akdeniz\'de tanıtım işlerini yapmak için yola çıkmış. Ürün üzüm, incir, fındık, İş Bankası\'nın bürosu. 1926 yılında İzmir Fuarı\'nın temelinin atılması yine Atatürk sayesinde oldu. Bence toplantıya yer bakmaya gerek yok. \'Yerimiz İzmir\' dedik. Biz İzmir\'i seçtik, doğru seçimi yaptık. Bugünkü tablo bunu gösteriyor. Bu fuarın başarı öyküsünde bakanlarımız ve valilerimiz ama bizi hiçbiri zamana yalnız bırakmayan Aziz Kocaoğlu\'na şükran sunuyorum\" dedi. Fuarın ev sahibi olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, \"Bu yıl Çin ve Tayland\'ın da fuara katıldığını vurgulayarak, \"Giderek gelişiyor. Bizler ev sahipliğini daha iyi yapıp, ülkemizde turizmin kalkınmasında katkıda bulunmak istiyoruz. Fuarın başarılı geçmesini diliyoruz. 12\'nciye yarından itibaren hazırlık yapacağımızı daha iyisini güzelini doğrusunu yapmak için yola çıkacağımızı müjdeliyorum\" dedi. \'2016 YILINDA DİP YAPTIK\' Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da, Travel Turkey\'in Türkiye\'nin başarılı fuarlarından birinin olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: \"Önemli bir başarı. 11 yıl önce küçük hedeflerle ortaya çıkmış dar kapsamda başlamış olan fuar, önemli bir noktaya gelmiş. Bundan sonra da ileriye gidecek. Alanında en önemli fuar olmayı sürdürecektir. Türkiye aslında turizm alanında güçlü, rahat olan bir ülke. Malı kendi kendini satıyor. Türkiye dünyada başka hiçbir ülkenin sahip olmadığı zenginliklere sahip. Büyük zenginliğimizi sadece ülkemizin değil, insanlığın büyük zenginliği olarak ortaya koymak zorundayız. Sadece yurt dışına tanıtmaya değil, bize de yeniden güzelliklerimizi, zenginliklerimizi hatırlatması için bu tür fuarlar çok önemli. Turizmi stratejik olarak kabul ediyoruz. Sadece deniz, güneş, kum turizmini yanı sıra çeşitleştirmek ve 12 aya yaymak zorundayız. Turizmi çeşitlendirerek yolumuza devam etmek zorundayız. Bu güzelliği hem insanlığın hizmetine sunmak hem de ülkemizin zenginliğini artırmak zorundayız. Bu coğrafyanın en büyük gücü belki petrol yok, başka zenginliklerimiz yok ama Türkiye\'nin tarihi kültürü, çeşitliliği, zenginliği turizm bakımından gücü Türkiye\'nin en büyük gücüdür. Buradan baktığınız zaman dünyanın en önemli, büyük arşivi bizatihi Türkiye\'nin kendisidir. Geçen yıllarda bir takım terör hadiseleri, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü, politik ekonomik istikrarsızlıklar. Bir takım siyasi sebeplerle Türkiye turizminin geri gittiğine şahit olduk. Şimdi o defter kapandı. 2016 yılında dip noktaya gelmiş olan turizm, bugün önemli bir noktaya geldi. İlk 11 ayda rakamlar sevindirici bir boyutta. 26 milyar dolar turizm gelirine sahip olacağız.\" KUDÜS KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, ABD\'nin 70 yıllık dış politikasından dönerek Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına tepki gösterdi. Kurtulmuş şöyle konuştu: \"Türkiye\'yi bir esenlik ve barış yurdu olarak daha ileriye götürmeye gayret edeceğiz. Savaşların bitmesi için gayret edeceğiz. Sözlerimizi turizm üzerinden kültürel zenginliğimizde söyleyeceğiz. Dünyada şu anda aslında iki anlayış mücadele ediyor. Bir tanesi elindeki gücü kullanarak politik askeri kuvvetlendirmeye çalışarak dünyada çatışmaya dayalı, ülkeler arasında bir takım gerginliklere dayalı savaş cephesidir. Bu cephe zaman zaman endüstriyel savaş tekniklerini de kullanarak her zaman savaşın tarafı oldu. Bunun karşısında barışı savunan gruplar da, ülkeler de vardır. Biz Türkiye olarak savaş lobilerine, tamtamlarına, silah lordlarına karşı barışı savunan ülkeyiz. Barışı savunuyoruz. ABD savaş tamtamlarının çağrısıyla Trump, Ortadoğu\'yu yeniden ateşe atacak, tehlikeli bir karara imza attı. Hem de bu imzasını şov yaparak atmıştır. O insanlığa Ortadoğu\'da yeni savaşların kapısını açan imzadır. O imza yeryüzünü sömürgeleştirmeye çalışan siyonist zihniyete girdiğini gösteren imzadır. Filistin halkını ezmek için atılan imzadır. Başkenti Kudüs olan Filistin\'i saygıyla, onurla selamlıyoruz. Osmanlı barış zamanında hiçbir tek çatışma olmadı. Oraları Selahattin Eyyübi Haçlılardan aldıktan beri bütün dinlere saygı duyduk, barışın yurdu haline getirdik. Bu atılan adımların gözden geçmesi lazım. Filistin\'de bütün dinler, kıyamete kadar yaşayacaktır. Orayı sonradan işgal edenlerin Kudus\'ü başkent yapmaya gücü yetmez. Hesapları tutmaz. Bu yanlıştan vazgeçilsin. Barıştan, huzurdan, insan haklarının yanında olan kimse bunu kabul etmez. \'Yaptım oldu\'. Olmaz, yapamazsın, bunun sonucunu alamazsın. Bu bambaşka durum yaratır. Sözümüzü savaştan, çığırtkanlıklarından yana değil, sözümüz de, kalbimiz de gerçekten, adil bir barışı isteyenlerden yana olacak. Zulme uğrayan bütün insanların yanında olacağız. Hep beraber Filistin halkının yanında olduğumuzu, Kudüs\'ün Müslümanlar\'ın en önemli şehirlerinden birisi olduğunu söylüyor, bu onuru hayatımız pahasına koruyacağımızın bilinmesini istiyoruz.\" 36 ÜLKE, 1284 KATILIMCI YER ALDI Fuarda seyahat acentaları, tur operatörleri, iş ve kongre turizmi, bakanlıklar, konsolosluklar, oteller, tatil köyleri, yat, kruvaziyer turizmi, marina, uluslararası turizm otoriteleri, borsalar, kafeterya ve restoranlar, aktif macera turizmi, belediyeler, bankacılık ve sigorta firmaları, kültür turizmi, valilikler, il kültür turizm müdürlükleri, dalış okulları, spor turizmi, kalkınma ajansları, havayolları, turizm teknolojisi, turizm birlik, dernekleri, otel ekipmanları firmaları, turizm taşımacılığı, turizm medyası, eğitim turizmi, bilgi, enformasyon teknolojileri, medikal kuruluşlar ile sağlık kuruluşları yer aldı. Geçen yıl 36 farklı ülkeden 1179 katılımcının bulunduğu fuara bu yıl 36 ülkeden ve 54 ilden toplam 1284 katılımcı dahil oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın öncülüğünde gerçekleşen, \'Erken Rezervasyon Kampanyası\'nın 2018 tanıtımı yapıldı. Fuarda, Almanya, Avusturya, Bahreyn, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çin Halk Cumhuriyeti, Etiyopya, Fransa, Gana, Gürcistan, Endonezya, Fas, Filistin, Güney Afrika, Güney Kore, Irak, İngiltere, İsrail, İtalya, Kırgızistan, Makedonya, Malezya, Namibya, KKTC, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Tayland, Tunus, Türkiye, Özbekistan, Vietnam, Uganda, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan yer alıyor. ÖZEL BÖLÜM OTEL EKİPMANLARINA Travel Turkey İzmir\'de, turizm sektörünün önemli unsurlarından biri olarak öne çıkan otelcilik sektörü için de özel bir bölüm oluşturuldu. \'Otel Ekipmanları Özel Bölümü\' adı altında oluşturulan alanda fuara gelen katılımcı ve ziyaretçiler, isteklerini karşılayacak seçenekleri inceleme fırsatı bulabiliyor. Fuar kapsamında, Fuar İzmir\'in B holünde gerçekleşecek olan Turizm Ulaşım Özel Bölümü\'nde çok sayıda otomotiv firması turizm taşımacılığına yönelik yeni ve en çok ilgi çeken modellerini sergileniyor. UKRAYNA TANITILACAK 11. Travel Turkey Uluslararası Destinasyon Partneri olarak fuara katılan Ukrayna ile Türkiye arasında pasaportsuz seyahat olanağının bulunması nedeniyle birliktelik ayrı bir önem kazandı. Turizm potansiyelinin artırılmasında Travel Turkey İzmir önemli bir rol oynayacak. Ukrayna\'dan 2014 yılında 657 bin, 2015 yılında ise 706 bin 551 kişinini geldiği Türkiye\'ye, 2016 yılında turist sayısı bir milyon 45 bin oldu. Travel Turkey İzmir Fuarı ile birlikte 2018 yılında turist sayısının daha da artması beklendiği ifade edildi. NEVŞEHİR RÜZGARI Fuarda partner il ise Nevşehir oldu. Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediyesi ve turizm sektörü temsilcilerinin partner il konukları olarak katıldığı fuarda, bölgedeki otel ve acenteleri, turizm alternatiflerini profesyoneller tanıttı. Fuarda, yeni turizm anlaşmaları, görüşmelerin yapılması ve bölge turizmine katkı sağlanacak. Bünyesinde Göreme Milli Parkı ve dünyanın 8\'inci harikası olarak kabul edilen Kapadokya\'yı barındıran Nevşehir, ülkenin önemli turistik bölgelerinin başında yer alıyor. 1985 yılında hem kültürel hem de doğal miras olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi\'ne alınan Göreme Milli Parkı ile Kapadokya Bölgesi, birçok tarihi esere ev sahipliği yapıyor. Göreme Milli Parkı, Derinkuyu ve Kaymaklı Yeraltı Şehirleri, Karain Güvercinlikleri, Karlık Kilisesi, Yeşilöz Theodoro Kilisesi ve Soğanlı Arkeolojik Alanı, UNESCO Dünya Miras Listesi\'nde bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Troia\'nın, UNESCO Dünya Mirası Listesi\'ne girişinin 20\'nci yılı olması nedeniyle ilan edilen \'2018 Troia Yılı\'nın tanıtımı için de, \'Travel Turkey İzmir\'de etkinlikler düzenlenecek.