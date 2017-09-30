(Görüntülü Haber) Bakan Kurtulmuş: Oyunu bozabilecek yegane ülke Türkiye'dir

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bölgede oynanan oyunun farkında olan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Kurtulmuş, \"Bu oyunu bozabilecek yegane ülke Türkiye\'dir\" dedi.



Bakan Kurtulmuş, geldiği Osmaniye\'de ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Kurtulmuş, kendisine çiçek veren çocuklarla bir süre sohbet etmesinin ardından Vali Ömer Faruk Coşkun ile görüştü. Bakan Numan Kurtulmuş, daha sonra Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ile Polisevi\'nde yemekte bir araya geldi. Burada konuşma yapan Bakan Kurtulmuş, Türkiye\'nin güçlü olmasının sadece bu ülke için gerekli olan bir şey olmadığını belirterek, şöyle konuştu:



\"Türkiye\'nin güçlü olması yaşadığımız bu coğrafya, Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya, Kuzey Afrika başta olmak üzere bütün dünyadaki siyasi dengeleri değiştirmek bakımından çok önemlidir. 1\'inci Dünya Savaşı\'ndan bu yana bir türlü dertleri sıkıntıları bitmeyen bir coğrafyada yaşıyoruz. Tam tersine her gün sıkıntıları artan, katmerli bir şekilde yoğun problemlerle karşılaşan bir coğrafyadayız.\"



\"BÖLGE HALKLARI BİRBİRİNE DÜŞMAN HALE GETİRMEYE ÇALIŞILIYOR\"



Türkiye\'nin 40 yıldanbu yana PKK terörü ile uğraşmak zorunda bırakıldığını bırakıldığını belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:



\"İsmini bundan 10 sene evvel kimsenin bilmediği ama eminim ki 10 sene evvel bir takım masalarda hazırlıklarının yapılarak piyasaya sürülen DEAŞ\'ı bugün dünyanın başına nasıl bela olduğunu, böylece de bölünmenin nasıl alt yapısını hazırlandığını hep beraber görüyoruz. Hiç şüpheniz olmasın, nasıl ASALA\'yı bir zamanlar kullanıp çöp tenekesine attılarsa, bunları kullananlar PKK\'yı da DEAŞ\'ı da diğerlerini de çöp tenekesine atacaklardır. Ama olan ülkemizin ve bölge halkına oluyor. Bu bölge halklarını birbirine düşman hale getirmeye çalışıyorlar. İşte tarihin tam bu dönüm noktasında hem güçlü büyük bir Türkiye\'nin hazırlıklarını yapacak, bu yoldaki istikametteki adımlarımızı sıklaştıracak güçlendireceğiz, hem de yeniden uygulanmaya konulan böl, parçala, yönet siyasetine mani olmak için bütün gücümüzle gayret saf edeceğiz.\"



BARZANİ\'NİN DE YOLU BİR MÜDDET SONRA BİTECEK



Kurtulmuş Kuzey Irak\'taki bölgesel Kürt yönetimi başkanı Barzani\'yi arkadan sırtını sıvazlayarak yol verenlerin, verdikleri yolun bir süre sonra sonra biteceğini bildiklerini belirtirken şöyle devam etti:



\"Onu da sonu olmayan bir yola sokuyorlar. Ama böylece daha fazla bölünmenin, daha fazla parçalanmanın bir şekilde yolunu, hazırlıklarını yapıyorlar. İsimlerini bir çoğunu yeni öğrendiğimiz ama bizim gönül coğrafyamızın, kalbimizin, ciğerimizin bir parçası olan Musul\'un, Kerkük\'ün, Telafer\'in ve diğer bu parçalanmışlığının kime ne faydası var. Musul\'da kim kazandı? Oraya önce DEAŞ\'ı sokup, arkasından onu çıkartıyoruz bahanesiyle 50 bin silahlı grubun yolunu açanlar bundan sonraki 10 yıllar boyunca Musul\'da ne büyük bir felaketin kapısını araladıklarını biliyorlar mı? Tabii ki biliyorlar. Ama garip bölge halkı bu oynanan oyunun bir parçası haline getirilerek birbirine düşman hale getiriliyor. İşte tam da söylemek istediğim burasıdır. Bölgede oynanan bu oyunun farkında olan tek ülke Türkiye\'dir. Bu oyunu bozabilecek yegane ülke Türkiye\'dir. Onun için el birliği ile gönül birliği ile bu bölgenin daha fazla parçalanmasına mani olacak çok kuvvetli çok muktedir bir Türkiye\'yi oluşturmak mecburiyetindeyiz.\"



Bakan Numan Kurtulmuş daha sonra AK Parti Osmaniye merkez ilçe kongresine katıldı.