(Görüntülü Haber) Bakan Kurtulmuş: Bölgede bir oyun oynanıyor

UYDUDAN ÇIKARTILAN TV\'NİN MUHABİRİ KURTULMUŞ\'A REFERANDUMU SORDU Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul (DHA) Uluslararası İstanbul Film ve Televizyon Fuarı\'nın açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin Bağımsız Referandumu kararının ardından TÜRKSAT\'tan çıkartılan Barzani\'ye yakın RÜDAW Televizyonunun muhabirinin referandum sorusuyla karşılaştı. \"BÖLGEDE BİR OYUN OYNANIYOR\" RÜDAW\'ın muhabiri, Bakan Kurtulmuş\'a \" Bölgesel yönetimle ilişkilere ehemmiyet veren bakanlardan biri olarak, şuan ki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz\" diye sordu. Kurtulmuş bu soruya, \" Herkesin hassasiyetle bu konuyu değerlendirmesi lazım. Bölgede bir oyun oynanıyor. 90\'ların başından itibaren, hatta daha geriye giderseniz Birinci Dünya savaşından itibaren bölgede oynanan oyunun adı, daha fazla böl, parçala, yönettir. Bu bölgede çekişmeler, tartışmalar maalesef körüklenerek bugüne kadar gelmiştir. Bölge halklarının ortak çıkarı, daha fazla bölünmekten değil, daha fazla bütünleşmekten ve ortak hedeflere yoğunlaşmaktan geçiyor\" yanıtını verdi. AYRIŞMA TAVIRLARINDAN VAZGEÇİLMELİ Kuzey Irak\'taki Kürtlerle en ufak bir problemlerinin olmadığını söyleyen Kurtulmuş, \" Aynı şekilde Kuzey Suriye\'de yaşayan Kürt kardeşlerimizle en ufak bir problemimiz yoktur. Ama bölgede yeni hassasiyetler oluşturarak, bir takım çatışma alanlarının oluşturulmasının kimseye faydası olmayacağını, bu referandumun en çokta bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimizi rahatsız edeceğini biliyoruz. Biz Kürtlerin, Türklerin, Arapların, Farsilerin, bölgede yaşayan diğer etnik unsurların geleceği, ortaklaşmadan, kaderimizi birleştirmekten ve dayanışmaktan geçiyor. Ayrışmaya vesile olacak tavırlardan kaçınmak lazım\" diye konuştu. \"KAZANAN EMPERYAL GÜÇLERDİR\" \"Referandumun bölgeye en ufak bir katkısı olmayacağını biliyoruz\" diyen Kurtulmuş sözlerini şöyle tamamladı: Lübnan\'da iç savaş oldu, kim kazandı? İran - Irak uzun yıllar savaştı, kim kazandı ? Yemen ikiye bölündü, kim kazandı ? Suriye paramparça oldu , kim kazandı ? Irak\'ın şehirleri paramparça hale geldi, bundan kim kazandı ? Ne Araplar, Ne Kürtler, ne Türkler, ne de diğer etnik unsurlar, hiç birisi kazanmadı. Kazanan emperyal güçlerdir. Kazanan bu bölge üzerinde hesapları olan güçlerdir. Herkesin bu ana resmi görmesi lazım. Kanaatimce, Kuzey Irak\'taki referandum pazılın sadece küçük bir parçasıdır. Kuzey Irak\'taki dostlarımızın da, bunu bu şekilde görmesi lazım. Bu ayrışma senaryolarına katkıda bulunacak adımlardan vazgeçmeleri, geri adım atmaları gerekiyor. Ümit ediyorum ki, evet referandum yapıldı, geçti. Bundan sonra süratle Kuzey Irak Yönetimi buradaki durumu düzeltecek adımları atacaktır...\" Numan Kurtulmuş aynı muhabirin RÜDAW\'ın Türksat\'tan çıkartılmasıyla ilgili sorusunaysa yanıt vermedi.