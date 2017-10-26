(Görüntülü Haber) Bakan Kurtulmuş: Bir daha darbe olmayacak bir toplum haline gelmeliyiz (3)

NEDİM ŞENER: 15 TEMMUZ, ÖNEMLİ SEMBOLDÜR Kartepe Zirvesi\'nde \'Medyanın en uzun gecesi 15 Temmuz\' adlı oturum yapıldı. Oturuma konuşmacı olarak katılan gazeteci yazar Nedim Şener, 15 Temmuz darbe girişiminin, toplumun refleks vermesiyle başarısızlığa uğradığını söyledi. Sempozyumun, darbeler tarihi açısından önemli olduğunu belirten Şener, \"Böyle bir sempozyumun, bu kadar geniş katılımla yapılması çok önemli. Sadece Türkiye, darbeler tarihi açısından değil; dünya darbeler tarihi açısından önemli. Çünkü sunulan ve sunulacak olan tedbirlerin özetlerine baktığınız zaman son derece iyi hazırlanmış olduğunu görüyoruz. Eksik fazla, yanlış doğru birtakım tartışmalar yapılacak; ama önemli olan şu. Türkiye\'yi darbeye götüren koşullar ve o yolda yapılan hataların ne olduğu çok ciddi tartışılacak. Türkiye\'de din, devlet ilişkileri, tarikat cemaat ilişkileri, siyaset ilişkileri tartışılacak ve burada yapılan hataların ne olduğu bence tespit edilecek. Ardından darbeye karşı toplumların nasıl direneceği konusunda çok önemli bir entelektüel birikim ortaya konulacak; çünkü bu tedbirler, basılacak ve yayınlanacak\" diye konuştu. Darbelere açık ülkeler açısından yararlanacakları bir toplantı olacağını düşündüğünü belirten Nedim Şener, şöyle devam etti: \"Bunların içinde, 15 Temmuz\'u, çok ayrı bir yere koymak lazım. Daha önceki darbelerin, 60 olsun 12 Eylül olsun 28 Şubat post modern darbe girişimi olsun hep toplumsal kutuplaşmaların artırıldığı, suni olarak pompalandığı, kimi zaman \'gerici\' \'ilerici\' kimi zaman \'sağcı\' \'solcu\', \'komünist\', \'faşist\' diye insanların kutuplaştırıldığı ve bunun çok empoze edildiği toplumsal koşullarda ve bir de buna medyanın destek olduğu ortamda darbeciler çok iyi, son derece başarılı sonuçlar alabiliyorlardı. Bazı darbelerin gerçekleşmiş ve topluma acı faturalandırılmış olması bu iki nedene bağlıydı; ama 15 Temmuz darbe girişimi bir kere bütün her şeyden önce devletten önce yargıdan önce medyadan önce toplumun refleks vermesinden, tepki vermesinden dolayı başarısızlığa uğramıştır. Bunun arkasından devletin diğer kademeleri, yargı, medya destek olarak topyekun darbeyi savuşturmuştur. O yüzden diğer darbeler ve darbe girişimlerinden ayıracak, farklı olarak 15 Temmuz bir darbenin nasıl alt edileceğini gösteren önemli bir semboldür ve bu, Türkiye tarihinde hiç olmamıştır. Dünya tarihinde de hiç örneği yoktur zaten.\"