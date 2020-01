(Görüntülü Haber) Bakan Kurtulmuş: 7.1 büyüme hızıyla Türkiye rekor kıracak

Nedim KOVAN-Mücahit Gürel/ÜNYE(Ordu), (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye\'nin 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11.2 büyüyerek dünyanın en büyük ülkelerinin ligi olan G-20 ülkeleri arasında 1\'inci olduğunu belirterek, \"Ümit ediyoruz ki; 2017 yılının tamamı muhtemelen 7.1 civarında bir büyüme hızıyla Türkiye rekor kıracak. Dünyanın en çok büyüyen ülkelerinden birisi olacaktır\" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ordu\'ya gelerek Ünye ilçesinde UNİPORT Alışveriş Merkezi\'nin açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Numan Kurtulmuş, Türkiye ekonomisinin büyümesine vurgu yaptı. Türkiye\'nin 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11.2 büyüyerek dünyanın en büyük ülkelerinin ligi olan G-20 ülkeleri arasında 1\'inci olduğunu ifade eden Bakan Numan Kurtulmuş, şöyle dedi: \"Bu Türkiye bakımından çok büyük başarıdır. Bunda hepinizin emeği var. Kolay değil, son yıllarda özellikle dünyanın en belalı, birçok büyük ülkenin silah yardımlarıyla, siyasi yardımlarıyla destek verdiği terör örgütlerine karşı eş zamanlı mücadele etmiş bir ülkeyiz. Bir taraftan DEAŞ\'ı, bir taraftan PKK\'sı, bir taraftan PYD\'si ile bu ülke köşeye sıkıştırılmaya çalışıldı. Ünye de başta olmak üzere birçok ilçemize ve ilimize, Allah rahmet eylesin şehitlerimiz geldi, cenazelerimiz oldu. Fevkalade zor bir süreç yaşadık.\" Dönemsel krizlerle de çok zor bir dönem geçirmiş olmasına rağmen Türkiye\'nin toparlandığını ve gücüne güç katacağını vurgulayan Bakan Numan Kurtulmuş, \"Hiç kimsenin tahmin etmeyeceği şekilde üçüncü çeyrekte yüzde 11.2 büyümüş olması her türlü takdirin üstündedir. Bu, milletin çalışkanlığının, fedakarlığının ürünüdür. Bundan dolayı ne kadar övünsek azdır. Ümit ediyoruz ki, 2017 yılının tamamı muhtemelen 7.1 civarında bir büyüme hızıyla Türkiye rekor kıracak. Dünyanın en çok büyüyen ülkelerinden birisi olacaktır. Allah nasip etsin Türkiye bu siyasi ve ekonomik istikrarını önümüzdeki on yıllar boyunca sürdürsün. Türkiye\'nin gücüne güç katılacak, Türkiye bugünkü seviyesinin çok daha üstünde olacaktır\" diye konuştu. \"KUDÜS BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR\" ABD\'nin Kudüs kararına da tepki gösteren Numan Kurtulmuş şunları söyledi: \"Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Türkiye kararlılıkla bu konuda liderliğini sürdürecek. Başkenti Kudüs olan Filistin devletinin tam manasıyla özgür bir devlet olarak ortaya çıkması için bütün gücüyle mücadele edecektir. Allah yolumuzu açık etsin, bu istikametten asla dönmeyeceğiz. Yeryüzünün her tarafında hakkın, barışın ve adaletin temsilcisi olacağız. Onun için Türkiye\'nin biraz daha güçlenmesi lazım. Türkiye ne kadar güçlü olursa sözünün kıymeti ve kuvveti de o kadar fazla olur. Türkiye inşallah bu istikrarını sürdürdüğünde, bu tür ekonomik gelişmelerini gerçekleştirdiğinde bundan 10 sene sonra bu gücünden çok daha fazla olacak. Birileri de bunu biliyorlar.\" 2017 SONU İTİBARİYLE 31 MİLYON TURİST SAYISINI AŞACAĞIZ Bakan Kurtulmuş, beraberinde bulunan Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, belediye başkanlarıyla birlikte UNİPORT Alışveriş Merkezi açılışını gerçekleştirdikten sonra, Boztepe\'de bir otelde Ordulu işadamlarıyla bir araya geldi. Ordu\'ya yapılan kamu yatırımlarını anlatan Kurtulmuş, Türkiye\'yi ziyaret eden turist sayısına da değinerek, \"2014\'te Türkiye turizmi en üst seviyeye çıkmıştı. 2016\'da bütün bu yaşananlarla birlikte tam dip noktaya geldi, Almanlar seçim sırasında \'Türkiye\'ye gitmeyin\', birçok ülkeden Türkiye\'ye ziyaret uyarısı geldi. Bu şartlar altında Türkiye\'ye doğru dürüst turist gelmemesi lazım. Ama Allah\'a çok şükür 2017 yılı sonu itibariyle 31 milyon turist sayısını aşacağız ve 26 milyar dolar turizm gelirini aşacağız. Bu Türkiye\'nin yeniden güçlenmeye başladığının işaretidir. Biz bu çerçevede devletin, kamunun kurum ve kuruluşlarıyla, özel teşebbüsün imkanlarıyla, yurt dışından gelecek yatırımcıların emekleri, ortaklıklarıyla birlikte Türkiye\'yi her alanda daha ileriye doğru götürmek mecburiyetindeyiz\" diye konuştu. Bakan Kurtulmuş\'un işadamlarıyla yemekli toplantısının ikinci bölümü basına kapalı devam etti.