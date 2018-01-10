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(Görüntülü Haber) Bakan Kurtulmuş, '2018 Troia Yılı' tanıtımına katıldı (3)

BAKAN KURTULMUŞ, TROİA ÖREN YERİ'Nİ GEZDİ Çanakkale'de '2018 Troia Yılı' tanıtım lansmanına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Troya Müzesi inşaatında incelemelerde bulundu, Troia Ören Yeri'ni gezdi

10 Ocak 2018 21:56

BAKAN KURTULMUŞ, TROİA ÖREN YERİ\'Nİ GEZDİ Çanakkale\'de \'2018 Troia Yılı\' tanıtım lansmanına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Troya Müzesi inşaatında incelemelerde bulundu, Troia Ören Yeri\'ni gezdi. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve protokol üyeleriyle birlikte ilk olarak Barbaros Mahallesi\'nde restore edilen Hamidiye Tabyaları\'nda incelemelerde bulunan Bakan Numan Kurtulmuş, tabya içinde yer alan Çanakkale Savaşları Müzesi\'ni gezdi. Bakan Kurtulmuş ardından, merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içinde yer alan ve 5 bin yıllık geçmişe ev sahipliği yapan Troia Ören Yeri\'ne geçti. Burada yapımı devam eden Troya Müzesi inşaatını gezen ve yetkililerden bilgi alan Kurtulmuş, antik kent girişinde Uzak Doğulu turistler ile sohbet etti, tahta atın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Kurtulmuş, dünya mirası listesine girişinin 20\'nci yılı nedeniyle 2018\'i \'Troia Yılı\' ilan ettiklerini söyledi. Düzenlenecek etkinliklerle Troia\'yı hem Türkiye içerisinde hem de uluslararası camiada tanıtacaklarını belirten Kurtulmuş şöyle konuştu: \"Troia\'nın tanıtımı üzerinden, Türkiye\'nin çok daha iyi tanıtılması ve özellikle Türkiye\'ye karşı son zamanlarda artırılan Türkiye karşıtlığını bir şekilde bertaraf edecek önemli bir tanıtım atağına geçiyoruz. Biz yeni dönemde Türkiye\'nin kültürel birikimini, turistik ve coğrafi güzelliklerini bütün dünyaya tanıtmak için ürünlerimizi çeşitlendirme stratejisi güdüyoruz. Sadece deniz, kum, güneş değil, bunun yanında kültür turizmi, doğa turizmi, spor turizmi ve sağlık turizmi gibi alanlarda, gastronomi gibi alanlarda yeni ürünler ortaya koymak mücadelesi veriyoruz. Ama aynı zamanda pazar çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Ruslar, Almanlar, Ukraynalılar, İngilizler ve diğerlerinin yanında Çinli, Hindistanlı, Güney Koreli, Endonezyalı, Japonyalı ve Malezyalı turistler hedefimiz. Bu bölgeden gelecek olan çok sayıda misafiri ağırlamak üzere Türkiye\'de yeni bir strateji belirlemiş durumdayız. 2017 yılında Türkiye turizmi çok hızlı bir toparlanma içerisine girmiştir. Türkiye\'ye geçtiğimiz yıl 32 milyon turist geldi. Yaklaşık 26 milyar dolar bir turizm geliri elde ettik. Bu yıl bunun çok daha üstüne geçeceğiz. İnşallah 2019 yılında Türkiye tarihimiz itibarıyla rekor kırdığımız bir yıla şahit olacak.\" Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

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