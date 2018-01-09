(Görüntülü Haber) Bakan Kurtulmuş: 18 Mart ile 15 Temmuz'daki büyük zafer arasında fark yoktur

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE’nin Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyünde, düşmanın 9 Ocak 1916 tarihinde Gelibolu Yarımadası’ndan tahliyesinin 102’nci yıldönümü nedeniyle töreni düzenlendi.



Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyünde, 9 Ocak 1916 tarihindeki Çanakkale Zaferi ve Gelibolu Yarımadası’nın Tahliyesinin 102’nci yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtuluş, eşi Sevgi Kurtulmuş, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, eşi Ayşe Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, daire müdürleri, gaziler ve çok sayıda kişi katıldı.



Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un köy meydanındaki Atatürk Anıtı\'na çelenk konulması ile başlayan törende, şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ardından İstiklal Marşı okunarak, göndere Türk bayrağı çekildi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir törende yaptığı konuşmada, düşmanın Gelibolu Yarımadası\'ndan tahliyesinin yıl dönümü olan 9 Ocak tarihinin net bir askeri zafer olduğuna işaret etti. Kaşdemir, şöyle dedi:



\"Bugün 9 Ocak, 102 yıl önce savaşın ilk başladığı ve savaşın bittiği noktanın olduğu yerdeyiz. Bu topraklarda tabiri caizse çeliğe karşı, et ve kemiğin galip geldiği bir mücadele yaşanmıştır. Çanakkale Ruhu, birlik ve beraberlik duygusuyla, kardeşlik duygusuyla, memleketin dört bir yandan gelen ecdadın Çanakkale’deki bu büyük vatan parçasına sımsıkı sarıldığı ve \'bu topraklar bizim\' dediği Çanakkale’nin geçilmez olduğunu bütün dünyaya ilan ettiği yerdeyiz.\"



Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, törende sadece bir anma ve hatırlama değil, aynı zamanda sonraki nesillere de aktarılacak bir ruhu ve anlayışı yeniden kuşanmak üzere bir araya geldiklerini söyleyerek konuşmasına başladı. İtilaf Devletleri\'nin, 102 sene evvel Gelibolu Yarımadası\'ndan geldikleri gibi çekilip gittiklerini hatırlatan ve itilaf devletlerine karşı kazanılan büyük zaferi bir kez daha hatırladıklarını belirten Bakan Kurtulmuş, şöyle konuştu:



\"Çanakkale gelmiş, geçmiş olan bir şey değildir. Trablusgarp, Allahuekber Dağları\'nda verilen mücadele, Medine ve Kudüs’te verilen mücadele tarihte kalmış olan mücadelelerden ibaret değildir. Düşman, aynı düşmandır. Bu millette aynı millettir. Dün emperyalist olarak bu milletin karşısına çıkanlar, bugün de neoemperyalist oyunlarıyla milletin karşısına çıkıyorlar. Dün Çanakkale’de mertçe karşısına çıkmaya gayret edenler, bugün 15 Temmuz ihanetleriyle milletin karşısına çıkmaya çalışıyorlar. Onun için hiç unutmayın ki Çanakkale\'de, 9 Ocak 1916’daki büyük Zaferle, 18 Mart’taki büyük Zaferle, 15 Temmuz büyük zaferi arasında hiçbir fark yoktur. Büyük bir bağlantı vardır. Biz güçlü olmak zorundayız. Büyük olmak zorundayız. Birlik içerisinde olmak zorundayız. Ortak değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Tarihimize, medeniyetimize, ülkemize, insanlığımıza ve İslamlığımıza sahip çıkmak durumundayız. Eğer bunlara sahip çıkarsak Türkiye’ye karşı oyunlar kurmak isteyenler, Türkiye’ye karşı tezgahlar içerisinde olanlar 15 Temmuz\'da başaramadıklarını belki bundan sonraki süreçlerde de başarmaya çalışacak olanlar derslerini alacaklardır. Bu milletin karşısına düzgün bir şekilde çıkma cesaretinde bulunamayıp, terör örgütleri marifetiyle bu ülkenin ayaklarına çelme takmak isteyenler hadlerini bilecekler. Hizaya geleceklerdir. Biz ortak hedeflerimize sahip çıktığımız sürece, ortak tarihimize, kültürümüze şuurla sarıldığımız sürece Allah\'ın izniyle bu millete karşı yan gözle bakma cesaretini bundan sonra da kimse bulamayacak, kimse buna cesaret edemeyecektir.”



Konuşmanın ardından Bakan Kurtulmuş’a, Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından 57’inci Alay Sancağı ve Kocadere Şehitliğinden alınan toprak takdim edildi. Mehteran gösterisi ardından, Abdülkadir Katra Sanat Tiyatrosu oyuncuları tarafından Yarbay Mustafa Kemal\'in 25 Nisan 1915 günü Conkbayırı\'nda askerlerine, \'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum\' dediği anının canlandırıldığı \'57\'nci Alay\' isimli tiyatral gösteri sahnelendi. Anma töreni, Kuran-ı Kerim okunması ve ikramlar ile sona erdi.