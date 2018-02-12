T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Bakan Kaya'dan 'çocukların ödüllerini geciktirmeyin' uyarısı (2)

KEMER’DE TOPLANTIYA KATILDI Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kemer’e bağlı Kiriş Mahallesi’ndeki bir otelde düzenlenen Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) eğitim programının kapanışına katıldı

12 Şubat 2018 01:25

KEMER’DE TOPLANTIYA KATILDI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kemer’e bağlı Kiriş Mahallesi’ndeki bir otelde düzenlenen Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) eğitim programının kapanışına katıldı. Bakan Kaya’ya Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Gökcen Özdoğan Enç ve İbrahim Aydın ile Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer de eşlik etti.

‘SESSİZ BİR DEVRİM GERÇEKLEŞTİRDİK’

Burada konuşan Bakan Kaya, “Türkiye olarak son 15 yılda sosyal devlet alanında kaydettiğimiz gelişmelerle adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Hükümetlerimiz döneminde anayasal, yasal düzenlemelere gittik, kurumsal kapasitemizi güçlendirdik, sosyal yardımlara ayrılan mali kaynağı çok büyük oranda arttırdık” dedi.

‘DEVLET VATANDAŞIMIZIN AYAĞINA GİDECEK’

ASDEP platformunu Türkiye’de yeni dönemin miladı olarak gördüğünü aktaran Kaya, “ASDEP, devletimizin alandaki yeni gücü olacaktır. Artık ASDEP uygulamamızla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşımız devlete değil, devlet vatandaşımızın ayağına gidecek. Böyle ailelerimizin dezavantajlı kesimlerin sosyal yardım ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını bizzat yerinde tespit edecek ve durumlarına uygun olan hizmetlerden yararlanmalarını sağlayacağız” diye konuştu.

‘SOSYAL RİSK HARİTALARI OLUŞTURACAĞIZ’

2016 ve 2017 yılında toplamda 3 bin ASDEP personeline istihdam sağladıklarını belirten Bakan Kaya, şunları söyledi:

“ASDEP’in en önemli unsuru hiç şüphesiz, yeterli sayıdaki personelidir. 2016 yılında 1500, 2017 yılında da 1500 olmak üzere toplam 3 bin ASDEP personelinin istihdamını sağladık. 2018 yılında da 3 bin ASDEP personelini istihdam etmeyi planlıyoruz. Son 3 ay içerisinde 165 bin hanede 700 bine yakın vatandaşımızı evlerinde ziyaret ettik. Bu sadece son 3 ay içerisinde olan rakamlar. Programla birlikte ailelere tek tek ulaşacağız. Engelli, yaşlı, kadın ve çocuklara yönelik sosyal risk unsurlarını tespit edeceğiz ve takip edebileceğiz. Böylece sahadan elde ettiğimiz verilerle sosyal risk haritaları oluşturacağız ve bu risk haritalarına göre il il, bölge bölge ve ülke düzeyinde tedbirler alacağız. Bu noktada ASDEP bakanlığımızın koruyucu hizmetlerinin ana omurgasını oluşturacak.”

‘YAPTIĞIMIZ İŞ ÇOK KRİTİK’

Programın etkin şekilde yürütülebilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerine ciddi ölçüde yatırım yaptıklarını vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

“Bu çerçevede aile bilgi sistemini oluşturduk. Hane ziyaretlerimizde tespit ve gözlemler sistemde kayıt altına alınacak, böylece ailelerinin ihtiyaçları doğru belirlenecek ve uygun hizmet olarak hızlı dönüşleri sağlanacak. Bir çocuğumuza, yaşlı bir vatandaşımıza veya şiddet görmüş bir kadınımıza zamanında ulaşabilmenin parayla asla ölçülmeyecek derecede karşılığı vardır. Burada yaptığımız iş çok kritik ve şu anda ülkemizde yürütülmekte olan en önemli sosyal projelerden bir tanesi. Türkiye’yi sosyal hizmet alanında evrensel yaklaşımlarla örnek bir ülke haline getireceğiz. Son yüzyılın en önemli projesini sizlerle birlikte hayata geçiriyoruz. Bu hepimiz için çok önemli, çok büyük bir gurur kaynağı. Bu sorumluluğu hakkıyla yerine getireceğinize inancım tam.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KEMERDE TOPLANTIYA KATILDI AileSosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya KemereKiriş MahallesindekiAile Sosyal Destek Programı ASDEPBakan Kayaya Antalya Valisi Münir Karaloğlu Ak Parti AntalyaMustafa Köse GökcenEnçAydınAk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24