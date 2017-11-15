(Görüntülü Haber) Bakan Kaya: Terörün bölge insanına verdiği zararları yok etmeye gayret ediyoruz

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, \"Bizim için esas olan, ülkemizin ve milletimizin huzur ve refahıdır. Bir taraftan terörle mücadele ederken, diğer yandan da terörün bugüne kadar bu bölge insanına verdiği zararları yok etmeye gayret ediyoruz\" dedi. Bakan Kaya, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Van’da, Edremit Belediyesi\'nce Süphan Mahallesi\'nde hizmete açılan kültür merkezi ve aşeviyle bazı eserlerin toplu açılış törenine katıldı. Törende Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ile siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda Vanlı da yer aldı. Bakan Kaya, törendeki konuşmasında, kız çocuklarının bölgede çok güçlü eğitim alması gerektiğini belirterek, \"Ablanız olarak çok çalıştım. Elektrik ve elektronik bölümü okudum ardından tıp fakültesini bitirdim. İnanıyorum ki gözlerinizdeki bu ışıltıyla her biriniz birer doktor, mühendis, öğretmen olabileceksiniz. İleride sizin içinizden bakanlar, milletvekilleri, yöneticiler çıkacak\" dedi. Aile kurumuna önem verdiklerini vurgulayan Bakan Kaya, şunları söyledi: \"Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan aile değerlerimizi korumaya, kültürümüzü yaşatmaya, yardımlaşma duygusunu güçlendirmeye devam edeceğiz. Ülke olarak yükselmenin temeli, aile ve sosyal politikalar alanında elde edeceğimiz başarıyla mümkündür. Geleceğimizi inşa ederken, aile kurumunun önemini gelecek nesillere anlatmamız gerekiyor. Bakanlık olarak evlilik öncesi eğitimleri, aile danışma merkezlerimizi, aile destek merkezlerimizi etkin bir şekilde faaliyet göstermeye gayret ediyoruz. Aileyi olumsuz etkileyen bütün olayların büyümeden yine aile yapısı içerisinde tespit edilerek, çözülmesi bizim temel amacımızdır. Kadınlarımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. İnanıyoruz ki güçlü kadın, güçlü aile demek; güçlü aile, güçlü toplum demektir. Güçlü Türkiye anlayışıyla bu sloganımızı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.\" Türkiye\'nin terörle mücadelesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Kaya, \"Bizim için esas olan, ülkemizin ve milletimizin huzur ve refahıdır. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bir taraftan terörle mücadele ederken, diğer yandan da terörün bugüne kadar bu bölge insanına verdiği zararları yok etmeye gayret ediyoruz” dedi. Van Valisi Zorluoğlu ve Edremit Kaymakamı Çiçekli’nin konuşmalarının ardından eserlerin toplu açılışı yapıldı.