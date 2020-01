(Görüntülü Haber) Bakan Kaya: Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadele devem edecek(2)

\'AVRUPA SÖZÜNÜ TUTMADI\'



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Nizip’te Suriyeli mültecilerin kaldığı konteyner kenti ziyaret etti. Konteyner kentte kalan kadınların el işi eğitimi aldığı yeri ziyaret eden Bakan Kaya, buradaki kadınlara sohbet ederek, yaptıkları ürünleri inceledi. Konteyner kentte kalan bir aileyi de ziyaret ederek çocukları seven Kaya, Suriye’den göç eden sığınmacıların yüzde 75’inin kadın ve çocuk olduğunu belirterek şunları söyledi:



“Türkiye, Suriye’de 6 yıldır yaşanan insanlık dramına sesiz kalmadı. Sessiz kalamazdık, hem kapılarımızı hem gönüllerimizi açtık. Ülkemize sığınan 3.2 milyon kardeşimize ev sahipliği yapıyoruz. Biliyorsunuz yeni eğitim-öğretim yılı başladı. Tüm Suriyeli çocuklarımızın da okula gitmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çocuklarımızın yeri okullar, kendi vatandaşlarımız için nasıl hizmet veriyorsak, tüm Suriyeli çocukların da okula gitmesi için bütün gayreti gösteriyoruz. Savaştan en çok etkilenen kadınlar ve çocuklar. Suriye’de ülkesinden kaçıp başka ülkelere sığınan yaklaşık 12 milyonun üzerindeki mültecinin yüzde 75’ini kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Çocuklar uyurken sesiz kalınır, ölürken değil. Biz bu anlayışta olan bir milletiz ve çocukların bombaların altında ölmesine izin veremezdik. Bunun için kapımızı, gönüllerimizi açtık ve bu çocukların en iyi şartlarda eğitim almaları için de büyük gayret sarf ediyoruz. Tüm duamız, temennimiz ve çabamız Suriye’de ki savaşın bir an önce sona ermesi ve buradaki Suriyeli misafirlerimizin de ülkelerinde huzur ve barış içinde yaşayabilmeleri. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, Suriye’deki savaşın bitmesi için bütün diplomatik girişimleri sürdürüyor. Astana toplantıları devam ediyor. İnşallah Suriye’de bir an önce barış ve huzur ortamı hasıl olur. Ama orada huzur ortamı oluşana kadar, barış ortamı oluşana kadar, güvenli bölge oluşana kadar biz burada insan onuruna yakışır Suriyeli misafirlerimize hizmet vermeye devam edeceğiz.\"



Bakan Kaya, Arakan\'daki duruma da değinip, şunları söyledi:



\"Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Bangladeş’teydik Arakan’da büyük bir insanlık dramı yaşanırken, Bangladeş sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla kapısını Arakanlılara açtı. Orada Arakanlıların misafir edildiği kampta gerçekten insan onuruna yakışır şartlar yok. Biz Türkiye olarak oraya da yardım elimizi uzattık. Biliyorsunuz Türkiye AFAD’la, Kızılay’ı ile orada. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emin Erdoğan hanım ile beraber oraya yardım götürdük. Orada da insan onuruna yakışır kamplar yapılması için Türkiye’nin girişimleri sürüyor. Türkiye insani yardımlarla kişi başına düşen milli gelire baktığınızda birinci sırada. Avrupa, Suriyeliler girmesin diye sınırlarına tel örgüler örerken, Aylan bebeklerin denizlerde ölmesine müsaade ederken, Türkiyeliler vatandaşlarımız ve ülkemiz Suriyelilere en güzel şekilde hizmet vermeye devam edecek. Avrupa’nın söz verdiği 3+3 milyar euro da maalesef gelmedi, sadece 800 milyon euro geldi. Bu çocukların hepsinin eğitime ihtiyacı var Avrupa’nın bunu bilmesi gerekiyor. Bu söz verdiği yardımların da bu çocuklara ulaşması gerekiyor.”