(Görüntülü Haber) Bakan Kaya: Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadele devem edecek

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gaziantep’in Suriye sınırında bulunan Karkamış İlçesi\'ndeki Şehit Furkan Yayla üs bölgesindeki askerlerle bir araya geldi. Askerlere görevlerinde başarılar dileyen Kaya, “Tek bir terörist kalmayıncaya kadar terörle mücadele devem edecek” dedi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e gelen Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, ilk olarak Oğuzeli ilçesindeki Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek burada kalan engellilerle bir araya geldi. Bakan Kaya, burada yaşayan engelli vatandaşlara hediyeler vererek merkezde incelemelerde bulundu. Bakan Kaya, daha sonra Suriye sınırındaki Karkamış’taki Şehit Furkan Yayla Üs Bölgesi\'ne geldi. 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor tarafından karşılanan Bakan Kaya, üs bölgesinde görevli askerler ile beraber karavana yedi. Yemek duasını yaptıran Kaya, masasına oturan askerlerle sohbet etti. Yemeğin ardından askerlere hitap eden Kaya, Türkiye’nin kahraman askerler sayesinde ayakta durduğunu söyledi. Türk askeri sayesinde devletin terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Kaya şunları dedi: “Sultan Alparslan\'dan başlayarak, Osman Gazilere, Fatihlere, Yavuzlara, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'lere uzanan bu kutlu zincirin son halkasını siz oluşturuyorsunuz. Sınırlarımızda vatanımızı koruyan, şehirlerde, dağlarda terörle amansız bir şekilde mücadele eden her kahraman askerimiz, her kahraman polisimiz bizim bu vatan topraklarındaki ebedi varlığımızın yegane teminatıdır. Biz bu ülkenin 80 milyon vatandaşının her biri erkeği ile kadını ile genci ve yaşlısı ile bu vatana hizmet etmeyi şeref olarak gördüğümüz için bu topraklar bizlere bin yıldır vatan kılınmıştır ama sizler sayesinde şehit ve gazilerimizin bıraktığı bu kutlu mirasa hep birlikte devam edeceğiz. Bu onurlu mücadelemizi annelerimiz, babalarımız 80 milyonluk Türkiye her zaman dualarıyla sizlerin yanında. Bu millet düşmana göz açtırmayan siz kahraman Mehmetçiklerimize her zaman minnettar. Burada görev yapan her bir Mehmetçiğimiz sınırlarımızı koruyan hudut kartallarısınız adeta. Sizlerin vatan nöbetinde gösterdiğiniz üstün cesaret ve ortaya koyduğunuz kahramanlık takdire şayandır. Adeta dosta güven, düşmana korku salıyorsunuz. Terörle mücadelede sağladığınız üstün başarılarla da her türlü takdiri hak ediyorsunuz. Devletimiz sizlerin sayesinde tüm terör örgütleri ile azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor. Bu mücadele topraklarımızda tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edecek.” Bakan Kaya, Karkamış ziyaretinin ardından Nizip’te Suriyeli mültecilerin kaldığı konteyner kente geldi. Kaya, burada Suriyeli çocukların eğitim aldığı anaokulunu ziyaret ederek çocuklara oyuncak hediye etti.