(Görüntülü Haber) Bakan Kaya: Algı operasyonuyla, terör örgütlerine sahip çıkmaya çalışılıyor (3)

REYHANLI\'DA ŞEHİT AİLELERİYLE BİR ARAYA GELDİ



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kilis\'teki temaslarının ardından Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine geçti. Hatay Valisi Erdal Ata ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Kaya, roketli saldırılarda şehit olan Fatma Avlar, Rıfat Sinirli ve Ahmet Şanverdi\'nin aileleriyle bir araya geldi. Ailelere başsağlığı dileyen, acılarını paylaşan Kaya, onlardan isteklerini sordu. Görüşmeden sonra basın açıklaması yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, yabancı medya kuruluşlarını eleştirerek şöyle konuştu:



\"17 yaşında, hain terör örgütü PKK\'nın attığı roketlerle uykusunda şehit düşen Fatma kızımızın ailesiyle bir araya geldik. Masum ölümlerinden bahseden Batı medyası, herkes buraya gelsin, Fatma\'nın ailesiyle görüşsün. Sivil ölümlerine neden olan varsa PKK\'dır. Fatma kızımız 17 yaşında, geleceğe dair hayalleri olan kızımızdı. Üniversiteyi İzmir\'de okumak istiyordu. Masum sivilleri hedef alan PKK\'yı görmeleri için yabancı medyanın burada olması lazım. Bizim askerimiz, ordumuz sivilleri asla hedef almamıştır, almayacaktır. Mehmetçiğimiz, kadınları, çocukları, masumları hedef almayacak. Medeniyet değerlerimizde de böyle bir durum yoktur. Tek bir sivilin bile zarar görmemesi için kahraman ordumuz büyük gayret göstermektedir. Her zaman şehitlerimizin ailelerine hizmete etmeye devam edeceğiz. Böyle onurlu bir görevde olduğum için Allah\'a hamdediyorum. Onlara hizmetkâr olmaya devam edeceğiz. Ailelerimizi şehitlerimizin emaneti olarak görüyoruz. Onlara layık bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz.\"







Taylan YILDIRIM-Murat SOLAK-Mehmet YİRUN-Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)